  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Прикарпатье - Колос: смотреть онлайн матч Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прикарпатье - Колос: смотреть онлайн матч Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Команда родного края против участника Лиги Европы

Прикарпатье - Колос: смотреть онлайн матч Кубка Украины
Новина українською

Кубок Украины. 1/16 финала
30 сентября. Ивано-Франковск. Стадион: "Рух". Начало в 17:30
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Колос" (Ковалёвка)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...