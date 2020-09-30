Кубок Украины
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Прикарпатье - Колос: смотреть онлайн матч Кубка Украины
Команда родного края против участника Лиги Европы
Кубок Украины. 1/16 финала
30 сентября. Ивано-Франковск. Стадион: "Рух". Начало в 17:30
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Колос" (Ковалёвка)
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