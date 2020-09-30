Кубок Украины
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Десна сегодня впервые сыграет в новой форме
Черные против белых
На стадионе имени Гагарина сегодня состоялось совещание к кубкового противостояния между "
Сегодня северяне впервые сыграют в новой форме белого цвета. Гости из Львова выйдут на поле в черной форме.
Матч начнется в 17:00.
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Источник:Десна
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