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Десна сегодня впервые сыграет в новой форме

Кубок Украины
(1 голосов)

Черные против белых

Десна сегодня впервые сыграет в новой форме
Новина українською

На стадионе имени Гагарина сегодня состоялось совещание к кубкового противостояния между "Десной" и "Рухом".

Сегодня северяне впервые сыграют в новой форме белого цвета. Гости из Львова выйдут на поле в черной форме.

Матч начнется в 17:00.

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В статье: Десна (Чернигов) Кубок Украины Рух (Львов)
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Источник:
Десна

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