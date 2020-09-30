Десна сегодня впервые сыграет в новой форме

На стадионе имени Гагарина сегодня состоялось совещание к кубкового противостояния между " Десной " и "Рухом".

Сегодня северяне впервые сыграют в новой форме белого цвета. Гости из Львова выйдут на поле в черной форме.

Матч начнется в 17:00.