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Первое дерби Кировоградщины в Кубке Украины - в пользу Шарана. Александрия - Ингулец 4:1

Кубок Украины
(2 голосов)

Через тур у "Ингульца" будет шанс взять реванш в чемпионате

Первое дерби Кировоградщины в Кубке Украины - в пользу Шарана. Александрия - Ингулец 4:1
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Кубок Украины, третий круг

30.09.2020, 18:30

Александрия, КСК "Ника"

"Александрия" - "Ингулец" (Петрово) 4:1

Голы: Ситало (57), Банада (62), Лучкевич (69), Задерака (75) - Запорожец (83)

Александрия: Олег Билык, Денис Мирошниченко (Тимур Стецьков, 38), Владислав Бабогло, Павел Пашаев, Валерий Лучкевич (Максим Задерака, 73), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков (Богдан Мишенко, 46), Алексей Довгий, Артем Ситало

Ингулец: Богдан Шуст, Дмитрий Фатеев, Андрей Семенко, Николай Квасный (Виталий Павлов, 46), Младен Бартулович (Илья Коваленко, 68), Владимир Белоцерковец (Александр Козак, 68), Богдан Литвяк, Михаил Шишка, Артем Щедрый, Оскар Мкомола, Александр Мишуренко

Видеотрансляция поединка

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В статье: Кубок Украины ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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