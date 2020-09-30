Кубок Украины
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1/16 финала Кубка Украины. Все результаты игрового дня
30 сентября состоялась большая часть матчей данного раунда
В среду 30 сентября в рамках 1/16 финала
Вашему вниманию все результаты игрового дня:
Горняк-Спорт - Днепр-1 3:5 (от)
Верес – Николаев 4:2 (от)
Виктория – Мариуполь 1:3
Полесье – Минай 1:2
Кривбасс – Нива (Винница) 0:1
Эпицентр – Агробизнес 1:2
Ворскла – Львов 2:0
Десна – Рух 2:1
Прикарпатье – Колос 0:1
Александрия – Ингулец 4:1
Также отметим, что последний матч раунда, в котором сыграют ВПК-Агро и Олимпик состоится 1 октября.
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