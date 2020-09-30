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Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

1/16 финала Кубка Украины. Все результаты игрового дня

Кубок Украины
(3 голосов)

30 сентября состоялась большая часть матчей данного раунда

1/16 финала Кубка Украины. Все результаты игрового дня
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В среду 30 сентября в рамках 1/16 финала Кубка Украины было сыграно 10 матчей.

Вашему вниманию все результаты игрового дня:

Горняк-Спорт - Днепр-1 3:5 (от)

Верес – Николаев 4:2 (от)

Виктория – Мариуполь 1:3

Полесье – Минай 1:2

Кривбасс – Нива (Винница) 0:1

Эпицентр – Агробизнес 1:2

Ворскла – Львов 2:0

Десна – Рух 2:1

Прикарпатье – Колос 0:1

Александрия – Ингулец 4:1

Также отметим, что последний матч раунда, в котором сыграют ВПК-Агро и Олимпик состоится 1 октября.

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