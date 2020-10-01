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Матч Олимпика в Кубке Украины не состоится - вспышка COVID-19 в команде соперника

Кубок Украины
(1 голосов)

Говорят о 10 человеках

Матч Олимпика в Кубке Украины не состоится - вспышка COVID-19 в команде соперника
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Матч 1/16 финала Кубка Украины "ВПК-Агро" - "Олимпик" не состоится из-за массового заражения вирусом COVID-19 в команде хозяев.

Как сообщают в СМИ, в 10 сотрудников перволигового клуба ВПК-Агро с Магдалиновки - подозрение на COVID-19. В клубе ожидают результаты тестов на коронавирус.

Поединок должен был состоятся сегодня в Днепре, в присутствии зрителей, начало матча - в 18:30.

Поскольку поединок не состоится, то олимпийцы проведут в Днепре тренировку, а затем отправятся в Киев.

Дальнейшая судьба поединка будет решена на заседании контрольно-дисциплинарного поединка.

В 5 туре Первой лиги "ВПК-Агро" предстоит сыграть в понедельник на выезде с киевской "Оболонью".

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) Кубок Украины УПЛ ВПК-Агро (Шевченковка) коронавирус
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Источник:
Олімпік

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Комментарии (2)
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Микко82 (Херсон)
01.10.2020 в 14:38
А тепер по порядку. 1. Згідно медпротоколу УАФ, якщо в команді зафіксовано спалах COVID-19, матч повинен відбутися за розкладом, але за умови, що в заявці на гру буде мінімум 13 футболістів, хоча б один з них - воротар. 2. Нещодавній матч Кристалу відбувся в заплановану дату, незважаючи на прохання керівництва нашої команди на перенос на інший день через спалах COVID-19. 3. То чому тут не відбудеться?
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alexfc (Киев)
01.10.2020 в 13:37
Так вроде же договорились что 14 футболистов есть, должны играть. Или сотрудники то футболисты. Или у ВПК меньше 24 футболистов в заявке.
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