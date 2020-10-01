Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Олимпика в Кубке Украины не состоится - вспышка COVID-19 в команде соперника
Говорят о 10 человеках
Матч 1/16 финала Кубка Украины "ВПК-Агро" - "
Как сообщают в СМИ, в 10 сотрудников перволигового клуба ВПК-Агро с Магдалиновки - подозрение на COVID-19. В клубе ожидают результаты тестов на коронавирус.
Поединок должен был состоятся сегодня в Днепре, в присутствии зрителей, начало матча - в 18:30.
Поскольку поединок не состоится, то олимпийцы проведут в Днепре тренировку, а затем отправятся в Киев.
Дальнейшая судьба поединка будет решена на заседании контрольно-дисциплинарного поединка.
В 5 туре Первой лиги "ВПК-Агро" предстоит сыграть в понедельник на выезде с киевской "Оболонью".
Новости по теме
- 22:06 Украинские ВАР возвращается. Монзуль рассудит Динамо и Зарю и другие судейские назначения на матчи 5-го тура УПЛ
- 08:00 Украинские Представители УПЛ и Второй лиги играют между собой - превратности судьбы в анонсе третьего раунда Кубка Украины
- 18:13 Украинские УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера августа-сентября