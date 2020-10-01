Матч Олимпика в Кубке Украины не состоится - вспышка COVID-19 в команде соперника

Матч 1/16 финала Кубка Украины "ВПК-Агро" - " Олимпик " не состоится из-за массового заражения вирусом COVID-19 в команде хозяев.

Как сообщают в СМИ, в 10 сотрудников перволигового клуба ВПК-Агро с Магдалиновки - подозрение на COVID-19. В клубе ожидают результаты тестов на коронавирус.

Поединок должен был состоятся сегодня в Днепре, в присутствии зрителей, начало матча - в 18:30.

Поскольку поединок не состоится, то олимпийцы проведут в Днепре тренировку, а затем отправятся в Киев.

Дальнейшая судьба поединка будет решена на заседании контрольно-дисциплинарного поединка.

В 5 туре Первой лиги "ВПК-Агро" предстоит сыграть в понедельник на выезде с киевской "Оболонью".