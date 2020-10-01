Президент Ингульца обещает реванш за поражение в Кубке от Александрии

Александр Поворознюк, президент " Ингульца ", после поражения от "Александрии" (1:4) в 1/16 финала Кубка Украины заявил, что клуб с Петрова не делал ставку на этот турнир.

Я думаю, что через один тур матч в Александрие будет совсем другим. Пусть пока расслабляются.

Очень хороший вечер был для нас. Третий состав играл, пацаны отдавались! Все, что можно было, они делали. Это наш уровень. Вышли три человека на семидесятом минуте, посмотрите, что было с "Александрией"!

Давайте посмотрим, что будет в чемпионате. Когда мы были в Первой лиге, то ставили задачу в Кубке Украины биться, ломаться, продвигаться.

Сейчас нам уже не надо этого делать. Мы выставили сами видели кого. Один Шуст был из основного состава. Остальные - как получилось.