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Президент Ингульца обещает реванш за поражение в Кубке от Александрии
Играли третьим составом
Александр Поворознюк, президент "
Я думаю, что через один тур матч в Александрие будет совсем другим. Пусть пока расслабляются.
Очень хороший вечер был для нас. Третий состав играл, пацаны отдавались! Все, что можно было, они делали. Это наш уровень. Вышли три человека на семидесятом минуте, посмотрите, что было с "Александрией"!
Давайте посмотрим, что будет в чемпионате. Когда мы были в Первой лиге, то ставили задачу в Кубке Украины биться, ломаться, продвигаться.
Сейчас нам уже не надо этого делать. Мы выставили сами видели кого. Один Шуст был из основного состава. Остальные - как получилось.
В прошлом сезоне "Ингулец" играл в 1/4 Кубка Украины, в позапрошлом - в финале.
17 октября "Александрия" снова сыграет с "Ингульцом".