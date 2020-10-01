  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Победа под вопросом: Днепр-1 сделал нерегламентированную замену в кубковом матче с Горняком-Спорт
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победа под вопросом: Днепр-1 сделал нерегламентированную замену в кубковом матче с Горняком-Спорт

Кубок Украины
(5 голосов)

Днепрянам может грозить дисквалификация

Победа под вопросом: Днепр-1 сделал нерегламентированную замену в кубковом матче с Горняком-Спорт
Новина українською

В среду 30 сентября "Днепр-1" добыл непростую победу в выездном матче с "Горняком-Спорт" в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

Днепряне одолели хозяев поля в компенсированное время со счётом 5:3, однако эта победа теперь поставлена под сомнение.

Все дело в том, что Игорь Йовичевич в овертайме использовал две замены, однако выпускал игроков на поле в течении в двух перерывов в игре (95 и 110 минуты), а не одного, как это регламентировано правилами.

Данную разбежность в толковании правил и регламента и просит пояснить "Горняк-Спорт", который направил официальном обращении к УАФ.

Напомним, что согласно новым правилам от ФИФА, команды могут проводить по 5 замен, однако при этом должны использовать три возможности для замен в основное время и одну в дополнительное время. "Днепр-1" же, в отчетном матче, выпустил в овертайме двух игроков, использовав при этом две паузы в игре, а не одну, как регламентировано правилами.

Победа под вопросом: Днепр-1 сделал нерегламентированную замену в кубковом матче с Горняком-Спорт - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 20:04
Дис-ква! Дис-ква! Дис-ква!
Ответить
0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
01.10.2020 в 19:40
Дніпро всі заміни зробило в три слоти, а не в п'ять. Нема ніякого порушення.
Ответить
0
0
Timmy Burch (Дніпро)
01.10.2020 в 19:19
Все там нормально. Заміни, які не використані в основний час, можна використати в додатковий час.Ось п.12 ст.4 регламенту:У матчі змагань дозволяється заміна не більше 5 (п’яти) футболістів. Заміна, яка не використана в основний час, може бути використана в додатковий час. Під час матчу дозволяється використовувати 3 (три) можливості для проведення заміни у основний час та дозволяється ще 1 (одна) можливість проведення заміни у додатковий час. Заміна, яка була проведена у перерві матчу не рахується.
Ответить
0
0
George_D (Харьков)
01.10.2020 в 19:56
Тут есть неоднозначность. Когда говорится, что замена, не использованная в основное время, может быть использована в дополнительное - это имеется в виду замена игрока переносится, или слот? Если слот переносится - то все ОК. Если же замена именно игрока переносится - а слоты остаются, то нет.
Ответить
0
0
Maugli (Джунгли Африки)
01.10.2020 в 19:15
Горняк придумал позорняк. Ни стыда, ни совести
Ответить
0
0
George_D (Харьков)
01.10.2020 в 19:59
Забыли позорняк Днепра, когда они пытались через ФФУ дисквалифицировать МХ за Дишленковича по правилу о числе легионеров, когда хотели приписать его к легионерам? У кого тогда не было ни стыда ни совести?
Ответить
0
0
ts0y (Чернигов)
01.10.2020 в 18:36
5 замен, 3 слота. В чем проблема?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.10.2020 в 18:59
в овертайме использовал две (2!!!) замены, однако выпускал игроков на поле в течении в двух перерывов в игре (95 и 110 минуты) (+2!!!) (с)
Ответить
0
0
djumba (Мелитополь)
01.10.2020 в 19:11
в овертайме можно только за один временной слот выпускать
Ответить
0
0
Алекс1955 (Донецк)
01.10.2020 в 18:23
Кажется, Днепру несколько лет тому назад в чемпионате присудили поражение за то, что несколько минут на поле играл лишний легионер. Неужели опять? Хотя, я считаю, то такие отмазки, как у Горняка - только себя позорить. Победу надо завоевывать на поле, а не в кабинетах.
Ответить
+3
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
01.10.2020 в 19:57
Целый тайм отыграл Стринич, его выпустили после первого тайма. Он был лишний.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...