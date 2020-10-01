Победа под вопросом: Днепр-1 сделал нерегламентированную замену в кубковом матче с Горняком-Спорт

В среду 30 сентября "Днепр-1" добыл непростую победу в выездном матче с "Горняком-Спорт" в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

Днепряне одолели хозяев поля в компенсированное время со счётом 5:3, однако эта победа теперь поставлена под сомнение.

Все дело в том, что Игорь Йовичевич в овертайме использовал две замены, однако выпускал игроков на поле в течении в двух перерывов в игре (95 и 110 минуты), а не одного, как это регламентировано правилами.

Данную разбежность в толковании правил и регламента и просит пояснить "Горняк-Спорт", который направил официальном обращении к УАФ.

Напомним, что согласно новым правилам от ФИФА, команды могут проводить по 5 замен, однако при этом должны использовать три возможности для замен в основное время и одну в дополнительное время. "Днепр-1" же, в отчетном матче, выпустил в овертайме двух игроков, использовав при этом две паузы в игре, а не одну, как регламентировано правилами.