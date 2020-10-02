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Тренер Горняка-Спорт: Если бы мы нарушили правило замен, то нас бы уже уничтожили

Кубок Украины
(1 голосов)

Позиция клуба из Горишних Плавней стоит на букве регламента

Тренер Горняка-Спорт: Если бы мы нарушили правило замен, то нас бы уже уничтожили
Новина українською

В среду 30 сентября "Днепр-1" добыл непростую победу в выездном матче с "Горняком-Спорт" в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Днепряне одолели хозяев поля в компенсированное время со счётом 5:3, однако эта победа теперь поставлена под сомнение. Все дело в том, что Игорь Йовичевич в овертайме использовал две замены, однако выпускал игроков на поле в течении в двух перерывов в игре (95 и 110 минуты), а не одного, как это регламентировано правилами.

Позже клуб из Горишних Плавней написал по этому поводу претензию в УАФ, ну а главный тренер "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко так прокомментировал ситуацию:

"По регламенту можно делать одну замену в дополнительное время, то есть один слот. И выпускать, например, двух-трех футболистов. Чтобы особо не затягивать время. А в "Днепре-1" сделали 2 замены на 95-й и 109-й минутах. Мы же хотим, чтобы все было по регламенту. Если бы мы нарушили это правило, то нас бы уже уничтожили. Наказанием должно быть техническое поражение", - сказал Жабченко.

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В статье: Игорь Жабченко Горняк-Спорт (Горишние Плавни) СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
02.10.2020 в 17:38
проиграл вылетай и не скули Жаба это не по спортивному
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0
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Kela (Одесса)
02.10.2020 в 17:16
тут Жаба прав, тех поражение 0-3
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