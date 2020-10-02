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Тренер Горняка-Спорт: Если бы мы нарушили правило замен, то нас бы уже уничтожили
Позиция клуба из Горишних Плавней стоит на букве регламента
В среду 30 сентября
Позже клуб из Горишних Плавней
"По регламенту можно делать одну замену в дополнительное время, то есть один слот. И выпускать, например, двух-трех футболистов. Чтобы особо не затягивать время. А в "Днепре-1" сделали 2 замены на 95-й и 109-й минутах. Мы же хотим, чтобы все было по регламенту. Если бы мы нарушили это правило, то нас бы уже уничтожили. Наказанием должно быть техническое поражение", - сказал Жабченко.