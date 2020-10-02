Тренер Горняка-Спорт: Если бы мы нарушили правило замен, то нас бы уже уничтожили

В среду 30 сентября "Днепр-1" добыл непростую победу в выездном матче с "Горняком-Спорт" в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Днепряне одолели хозяев поля в компенсированное время со счётом 5:3, однако эта победа теперь поставлена под сомнение. Все дело в том, что Игорь Йовичевич в овертайме использовал две замены, однако выпускал игроков на поле в течении в двух перерывов в игре (95 и 110 минуты), а не одного, как это регламентировано правилами.

Позже клуб из Горишних Плавней написал по этому поводу претензию в УАФ , ну а главный тренер "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко так прокомментировал ситуацию: