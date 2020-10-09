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КДК УАФ оставил Днепр-1 в Кубке Украины - ходатайство Горняк-Спорта отклонили

Кубок Украины
(1 голосов)

Пункт о трех временных слотах "забыли внести" в регламент Кубка

КДК УАФ оставил Днепр-1 в Кубке Украины - ходатайство Горняк-Спорта отклонили
Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отклонил ходатайство клуба "Горняк-Спорт" о присуждении технического поражения "Днепру-1" в Кубке Украины.

Причина заключается в том, что формально в регламент Кубка ни был внесен пункт, замены могут происходить в три временные слоты всего игрового времени и только в один, если речь идет о экстратайме.

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Этот пункт есть в отдельном циркуляре ФИФА. Общее правило с этого циркуляра по количеству замен и возможности их проведения были отражены в регламенте Кубка Украины. Однако ограничения замен в экстратайме прописаны не были.

Итак, они не были обязательными к исполнению. В частности, подобная ситуация уже была недавно в финале Кубка Украины, когда "Динамо" лишь в серии пенальти обыграло "Ворсклу". Тогда у киевлян на 99 минуте вышел Шапаренко, а на 117 - Андриевский. У "Ворсклы", зато на 95-й минуте на поле появился Шехич, а на 114 - Баенко.

Напомним, что Горняк-Спорт обратил внимание на то, что в матче Кубка Украины Днепр-1 использовал более 3 временные слоты для замен и обратился с жалобой на это в КДК УАФ.

КДК УАФ оставил Днепр-1 в Кубке Украины - ходатайство Горняк-Спорта отклонили - изображение 1

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В статье: Кубок Украины Горняк-Спорт (Горишние Плавни) СК Днепр-1 Горняк-Спорт КДК УАФ Днепр-1
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Источник:
footballhub

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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
09.10.2020 в 10:49
все животные равны, но некоторые равнее других (с)
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+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.10.2020 в 10:13
А як там розгляд матчу Маріуполь-Горішні Плавці у 2016 на предмет договірняку?
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+2
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.10.2020 в 11:28
та ти шоооо!!! та не може бути... Тим паче з Плавцями - це по-перше, а по друге в 2016 році фк "Маріуполь" ще не було, до 2017 був ФК "Ильичёвец" . Так що поїзд вже поїхав і не повернеться...
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.10.2020 в 10:06
клуба "Горняк-Спорт" : главное первым обоср... соперника, пусть отмывается...
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+3
0


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