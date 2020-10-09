КДК УАФ оставил Днепр-1 в Кубке Украины - ходатайство Горняк-Спорта отклонили

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отклонил ходатайство клуба "Горняк-Спорт" о присуждении технического поражения "Днепру-1" в Кубке Украины.

Причина заключается в том, что формально в регламент Кубка ни был внесен пункт, замены могут происходить в три временные слоты всего игрового времени и только в один, если речь идет о экстратайме.

Этот пункт есть в отдельном циркуляре ФИФА. Общее правило с этого циркуляра по количеству замен и возможности их проведения были отражены в регламенте Кубка Украины. Однако ограничения замен в экстратайме прописаны не были.

Итак, они не были обязательными к исполнению. В частности, подобная ситуация уже была недавно в финале Кубка Украины, когда "Динамо" лишь в серии пенальти обыграло "Ворсклу". Тогда у киевлян на 99 минуте вышел Шапаренко, а на 117 - Андриевский. У "Ворсклы", зато на 95-й минуте на поле появился Шехич, а на 114 - Баенко.

Напомним, что Горняк-Спорт обратил внимание на то, что в матче Кубка Украины Днепр-1 использовал более 3 временные слоты для замен и обратился с жалобой на это в КДК УАФ.