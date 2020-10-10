Если СOVID-19 не будет против. Определена дата перенесенного матча кубка Украины

Матч 1/16 финала кубка Украины между "Олимпиком" и "ВПК-Агро" сыгран не был. Причина - вспышка коронавируса в составе вторых.

Определена новая дата игры. Соперники сойдутся на стадионе "Метеор" 13-го ноября. Время начало игры будет объявлено дополнительно.

Отдельно отметим, что это последний из несыгранных матчей 1/16 финала.