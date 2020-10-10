Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Если СOVID-19 не будет против. Определена дата перенесенного матча кубка Украины
Последняя игра стадии
Матч 1/16 финала кубка Украины между "Олимпиком" и "ВПК-Агро" сыгран не был. Причина - вспышка коронавируса в составе вторых.
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Определена новая дата игры. Соперники сойдутся на стадионе "Метеор" 13-го ноября. Время начало игры будет объявлено дополнительно.
Отдельно отметим, что это последний из несыгранных матчей 1/16 финала.
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Источник:ФК "Олимпик"
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Комментарии (1)
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Bruska (Волочиск)
10.10.2020 в 21:19
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