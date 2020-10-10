  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Если СOVID-19 не будет против. Определена дата перенесенного матча кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Если СOVID-19 не будет против. Определена дата перенесенного матча кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Последняя игра стадии

Если СOVID-19 не будет против. Определена дата перенесенного матча кубка Украины
UA-Футбол
Новина українською

Матч 1/16 финала кубка Украины между "Олимпиком" и "ВПК-Агро" сыгран не был. Причина - вспышка коронавируса в составе вторых.

Читайте такжеМатч Оболонь - ВПК-Агро перенесен

Определена новая дата игры. Соперники сойдутся на стадионе "Метеор" 13-го ноября. Время начало игры будет объявлено дополнительно.

Отдельно отметим, что это последний из несыгранных матчей 1/16 финала.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) ВПК-Агро (Шевченковка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Олимпик"

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bruska (Волочиск)
10.10.2020 в 21:19
Жеребкування 1/8 коли?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...