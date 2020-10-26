Президент Горняка-Спорт: Нарушение Днепром-1 регламента очевидно. Ждем решения апелляционного комитета УАФ

Президент " Горняка-Спорт " Петр Каплун рассказал, как обстоит ситуация с анонсированной им подачей протеста в УЕФА на результат кубкового поединка с "Днепром-1".

"С нетерпением ждем решения апелляционного комитета УАФ. Вот когда его получим, и если оно нас не устроит, тогда и будем обращаться за поддержкой в УЕФА. Ведь нарушение "Днепром-1" регламента - очевидно.

То, что мы сумели дать бой амбициозному "Днепру-1", уступив лишь в овертайме, подтверждает не случайность наших успехов в Первой лиге, где после крупной победы в восьмом туре над "Металлистом 1925", "Горняк-Спорт" закрепился на почетном втором месте. Если по спортивному принципу подопечные Игоря Жабченко повысятся в классе, то мы постараемся быть готовыми к новому вызову. Сейчас на очереди - установка на стадионе "Юность" нового освещения, мощность которого будет 1800 люкс. Что касается вместимости арены, то при необходимости ее можно увеличить в сжатые строки до пяти тысяч мест, путем строительства трибун за воротами", - сказал Каплун.