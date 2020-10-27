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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жеребьевка 1/8 Кубка Украины. Заря едет в Чернигов, Александрия - в Закарпатье

Кубок Украины
(2 голосов)

А "Мариуполь" - в Ровно

Жеребьевка 1/8 Кубка Украины. Заря едет в Чернигов, Александрия - в Закарпатье
Новина українською

В Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Украины.

Жребий распределил команды по парам следующим образом:

  • Десна - Заря
  • Александрия - Минай
  • Агробизнес - Ворскла
  • Верес - Мариуполь
  • Днепр-1 - ВПК-Агро/Олимпик
  • Нива Винница - Колос

Базовый день - 2 декабря (а это значит, что точные даты и время начала матчей будут определены позже).

Напомним, что "Шахтер" как чемпион и "Динамо" как действующий обладатель трофея вступят в борьбу со стадии четвертьфинала.

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Комментарии (8)
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simargl (Чернигов)
27.10.2020 в 13:45
Жёсткий жребий. Хорошо ,что Десна играет дома. Плохо , что с Зарей... в остальных парах лидер очевиден.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2020 в 13:40
Ясно тут тільки одне: що гра Десна-Зоря 2-го грудня не відбудеться, оскільки 3-го грудня Зоря вдома прийматиме Лестер у ЛЄ.
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+1
0
mishasar (Вараш)
27.10.2020 в 13:24
1/8 - шість пар, нормуль., український футбол.
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 13:04
Заре прям везет на Чернигов в последнее время
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2020 в 13:41
Не факт, що гра відбудеться в Чернігові, оскільки там немає поля з підігрівом
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+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
27.10.2020 в 12:40
надо чтобы Динамо и Шахтер участвовали в играх за Кубок с 1/2. Нефик "грандам" УПЛ раньше напрягаться. Пусть напрягаются команды-лидеры стран ТОП-5, наши в ЛЧ будут с ними свежее...
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+3
0
royalstas (Вінниця)
27.10.2020 в 12:51
так то і Зоря грає в єврокубках.... дуже не подобається цей "прикол" з нашими грандами у них ресурс надабагато більший за ресурс інших команд. Навіть якби вони вилетіли це був би шанс і стимул для інших команд а так це не кубок а знамагання привілейованих....
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+6
0
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simargl (Чернигов)
27.10.2020 в 13:50
Тупо подводят к "грандов" к очередным трофеям... как-то не красиво делить клубы на равных и равнее. Кубок был праздником , когда к клубу второй или первой лиги приезжал в гости ДК или ШД , пусть и не основой. Футбол для болельщиков!!!
+1
0


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