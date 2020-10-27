Кубок Украины
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Жеребьевка 1/8 Кубка Украины. Заря едет в Чернигов, Александрия - в Закарпатье
А "Мариуполь" - в Ровно
В Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Украины.
Жребий распределил команды по парам следующим образом:
- Десна - Заря
- Александрия - Минай
- Агробизнес - Ворскла
- Верес - Мариуполь
- Днепр-1 - ВПК-Агро/Олимпик
- Нива Винница - Колос
Базовый день - 2 декабря (а это значит, что точные даты и время начала матчей будут определены позже).
Напомним, что "Шахтер" как чемпион и "Динамо" как действующий обладатель трофея вступят в борьбу со стадии четвертьфинала.
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Комментарии (8)
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simargl (Чернигов)
27.10.2020 в 13:45
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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royalstas (Вінниця)
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