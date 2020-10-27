Жеребьевка 1/8 Кубка Украины. Заря едет в Чернигов, Александрия - в Закарпатье

В Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Украины.

Жребий распределил команды по парам следующим образом:

Десна - Заря

Александрия - Минай

Агробизнес - Ворскла

Верес - Мариуполь

Днепр-1 - ВПК-Агро/Олимпик

Нива Винница - Колос

Базовый день - 2 декабря (а это значит, что точные даты и время начала матчей будут определены позже).

Напомним, что "Шахтер" как чемпион и "Динамо" как действующий обладатель трофея вступят в борьбу со стадии четвертьфинала.