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УАФ утвердила время и место проведения перенесенного матча Кубка Украины ВПК-Агро - Олимпик
Матч состоится 13 ноября в Днепре
УАФ утвердила дату, время и место проведения перенесенного поединка третьего этапа (1/16 финала) Кубка Украины между "ВПК-Агро" (Шевченковка) и "Олимпик" (Донецк).
Матч состоится 13 ноября в Днепре на стадионе "Метеор". Начало матча - в 14.00.
Напомним, что победитель данной пары в 1/8 финала
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Источник:УАФ
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ПетроФ (Луцьк)
09.11.2020 в 19:04
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