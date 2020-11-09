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УАФ утвердила время и место проведения перенесенного матча Кубка Украины ВПК-Агро - Олимпик

Кубок Украины
(1 голосов)

Матч состоится 13 ноября в Днепре

УАФ утвердила время и место проведения перенесенного матча Кубка Украины ВПК-Агро - Олимпик
Новина українською

УАФ утвердила дату, время и место проведения перенесенного поединка третьего этапа (1/16 финала) Кубка Украины между "ВПК-Агро" (Шевченковка) и "Олимпик" (Донецк).

Матч состоится 13 ноября в Днепре на стадионе "Метеор". Начало матча - в 14.00.

Напомним, что победитель данной пары в 1/8 финала сыграет с "Днепром-1".

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В статье: Олимпик (Донецк) ВПК-Агро (Шевченковка)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
09.11.2020 в 19:04
13 ковідних стало причиною для перенесення матчу на кубок. а 12 вже ні ((
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