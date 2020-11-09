УАФ утвердила время и место проведения перенесенного матча Кубка Украины ВПК-Агро - Олимпик

УАФ утвердила дату, время и место проведения перенесенного поединка третьего этапа (1/16 финала) Кубка Украины между "ВПК-Агро" (Шевченковка) и "Олимпик" (Донецк).

Матч состоится 13 ноября в Днепре на стадионе "Метеор". Начало матча - в 14.00.