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Президент Горняка-Спорт: КДК привел аргументы по заменам Днепра-1 в кубковом матче, но там театр абсурда

Кубок Украины
(1 голосов)

Клуб настаивает на своей правоте

Президент Горняка-Спорт: КДК привел аргументы по заменам Днепра-1 в кубковом матче, но там театр абсурда
Новина українською

Президент "Горняка-Спорт" Петр Каплун рассказал о ходе дела с заменами в кубковом матче против "Днепра-1" (3:5), когда гости, по мнению клуба из Горишних Плавней, нарушили регламент.

"Мы запрашивали развернутое решение КДК УАФ по ситуации в кубковом матче "Горняка-Спорта" с "Днепром-1", наконец оно пришло. 17 ноября будет решен этот вопрос, КДК УАФ привел свои аргументы, но там настоящий театр абсурда.

У нас же есть регламент, но они пишут, если арбитр выпустил игрока, то это верное решение. Почему тогда наказывали клубы, у которых были такие же ситуации, им приписывали техническое поражение. Если в нашем матче арбитр выпустил этого игрока, то это же неправильно, согласно регламенту.

КДК УАФ привел слабые аргументы", – сказал Каплун.

Напомним, что "Горняк-Спорт" обратил внимание на то, что в матче Кубка Украины "Днепр-1" использовал более 3 временных слотов для замен и обратился с жалобой на это в КДК УАФ.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Петр Каплун СК Днепр-1
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Источник:
ФК Горняк-Спорт

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