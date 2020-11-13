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Президент Горняка-Спорт: КДК привел аргументы по заменам Днепра-1 в кубковом матче, но там театр абсурда
Клуб настаивает на своей правоте
Президент "
"Мы запрашивали развернутое решение КДК УАФ по ситуации в кубковом матче "Горняка-Спорта" с "Днепром-1", наконец оно пришло. 17 ноября будет решен этот вопрос, КДК УАФ привел свои аргументы, но там настоящий театр абсурда.
У нас же есть регламент, но они пишут, если арбитр выпустил игрока, то это верное решение. Почему тогда наказывали клубы, у которых были такие же ситуации, им приписывали техническое поражение. Если в нашем матче арбитр выпустил этого игрока, то это же неправильно, согласно регламенту.
КДК УАФ привел слабые аргументы", – сказал Каплун.
Напомним, что "Горняк-Спорт" обратил внимание на то, что в матче Кубка Украины "Днепр-1" использовал более 3 временных слотов для замен и обратился с жалобой на это в КДК УАФ.
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