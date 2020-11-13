Кубок Украины. Олимпик вылетает из турнира, ВПК-Агро проходит благодаря пенальти

Представитель Первой лиги приятно удивил содержанием игры и концентрацией, чего не хватило на днепровском стадионе "Метеор" команде Премьер-лиге.

Обе команды выставили не самые оптимальные составы, но на то были и вполне объяснимые причины. Игорь Снурницын и Даниэль Романовский у гостей находятся сейчас в расположении своих сборных. максу Тейшейре Игорь Климовский предоставил отдых и вингер даже не поехал в Днепр.

У хозяев также ряд игроков основы не смог принять участие в матче, что даже вынудило Сергея Соловьева менять привычную схему на формацию с тремя центральными защитниками. К удивлению, это привело к куда большей активностив впереди, чем даже в последнем матче чемпионата против "Николаева" (0:4). Еще в первом тайме "ВПК-Агро" имел мимнимум три голевых момента, при том, что на чужой половине поля времени провел совсем немного. Да и Халими в одном из эпизодов сам подарил сопернику момент для опасного удара, неуверенно сыграв на выходе ногами.

"Олимпик" не форсировал события и хоть до перерыва у Бубенцова хватало работы, но неразрешимых задач перед ним соперник не ставил. Разве что концовку тайма гости провели настырно, пытаясь все же забить "в раздевалку". Но подопечные Соловьева выстояли в этот непростой период, причем тоже могли забивать, но удар Богдана Шмигельского со штрафного отразил Халими.

Уже в дебюте второго тайма "бомба Халими" взорвалась еще раз. Вратарь "Олимпика" опоздал с выходом и сбил игрока хозяев. С пенальти капитан "ВПК-Агро" Кирилл Сидоренко пробил уверенно и над "Метеором" запахло сенсацией.

Весь второй тайм "Олимпик" действовал активно, но насыщенную обоону хозяев пройти было непросто. К тому же подопечные Соловьева не стеснялись убегать в контратаки, что заставляло гостей стабильно держать минимум двух защитников в районе центра поля. На последнюю четверть игрового времени Климовский бросил в бой еще и Шехаба к уже имевшимся в составе бенито и Каргбо. Соловьев очень быстро ответил своими заменами, освежив фланги нападения.

Халими в этот вечер не только "привозил", но и спасал. Святослав Шаповалов мог хоронить гостей еще задолго до финального свистка, но вратарь выиграл у него ближний бой. У дончан самый лучший шанс отыграться имел Шехаб, пробивший со штрафного в штангу. Сразу два добивания после этого эпизода отразил Бубенцов, которого пробить гостям так и не удалось.

В следующем круге "ВПК-Агро" сыграет против "Днепра-1" на выезде. Матч состоится еще в этом году.

ВПК-Агро - Олимпик 1:0 (0:0)

Гол: Сидоренко (47 пен)

ВПК-Агро: Бубенцов, Красов, Логинов, Сидоренко, Васильев, Передистый (Шаповалов 55), Милесин, Тищенко, Будняк (Кича 71), Шмигельский (Донгаузер 90+1), Удод (Шарко 71).

Олимпик: Халими, Аблитаров, Драмме, Пасич Е. (Политыло 46), Завийский, Цымбалюк, Бабенко, Кравчук (Шехаб 68), Бенито, Чогадзе, Каргбо.

Предупреждения: Будняк (68), Шмигельский (80), Шаповалов (84) - Цымбалюк (64), Бенито (76)