  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Климовский: Мы обязаны спокойно обыгрывать такие команды, как ВПК-Агро
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Климовский: Мы обязаны спокойно обыгрывать такие команды, как ВПК-Агро

Кубок Украины
(1 голосов)

Олимпик вылетел из Кубка Украины

Климовский: Мы обязаны спокойно обыгрывать такие команды, как ВПК-Агро
Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал поражение своей команды в матче 1/16 финала Кубка Украины от перволиговского "ВПК-Агро" (0:1).

"Многое у нас сегодня не получилось. Не хватало агрессии, интенсивности, мы медленно принимали решения. В нынешнем сезоне "Олимпик" приучил всех, что определенные технические недочеты или ошибки футболисты компенсируют самоотдачей, соблюдением структуры, дисциплиной.

Во всех поединках мы показывали характер. Сегодня же у нас этого не получилось. При всем уважении к сопернику, мы обязаны спокойно обыгрывать такие команды", - сказал Климовский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) ВПК-Агро (Шевченковка) Игорь Климовский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олимпик

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...