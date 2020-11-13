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Климовский: Мы обязаны спокойно обыгрывать такие команды, как ВПК-Агро
Олимпик вылетел из Кубка Украины
Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал
"Многое у нас сегодня не получилось. Не хватало агрессии, интенсивности, мы медленно принимали решения. В нынешнем сезоне "Олимпик" приучил всех, что определенные технические недочеты или ошибки футболисты компенсируют самоотдачей, соблюдением структуры, дисциплиной.
Во всех поединках мы показывали характер. Сегодня же у нас этого не получилось. При всем уважении к сопернику, мы обязаны спокойно обыгрывать такие команды", - сказал Климовский.
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