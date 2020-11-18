В одном из матчей Кубка Украины будет и дерби, и противостояние родных братьев

Интриги матча 1/8 Кубка Украины между " Днепр-1 " (Днепр) и " ВПК-Агро " (Шевченковка) добавляет факт братского противостояния - Сергея Логинова с днепровской команды и Александра Логинова с перволигового "ВПК-Агро".

На самом деле, это первый подобный поединок в истории "Днепр-1", когда бы игроку спортклубивцев противостоял в другой команде его родной брат.

А вот для Логиновых это уже второй такой матч. Впервые они противостояли друг другу в Первой лиге чемпионата Украины в сезоне 2012/13 - 27 апреля 2013 в Кропивницком местная "Зирка" сыграла вничью 2:2 с киевским "Динамо-2". За "Зирку" играл Александр, а за "Динамо-2" - Сергей.

Матч-дерби Днепропетровской области в 1/8 Кубка Украины "ВПК-Агро" - "Днепр-1" состоится 2 декабря.