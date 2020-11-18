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В одном из матчей Кубка Украины будет и дерби, и противостояние родных братьев

Кубок Украины
(1 голосов)

Защитников Логиновых

В одном из матчей Кубка Украины будет и дерби, и противостояние родных братьев
Новина українською

Интриги матча 1/8 Кубка Украины между "Днепр-1" (Днепр) и "ВПК-Агро" (Шевченковка) добавляет факт братского противостояния - Сергея Логинова с днепровской команды и Александра Логинова с перволигового "ВПК-Агро".

На самом деле, это первый подобный поединок в истории "Днепр-1", когда бы игроку спортклубивцев противостоял в другой команде его родной брат.

А вот для Логиновых это уже второй такой матч. Впервые они противостояли друг другу в Первой лиге чемпионата Украины в сезоне 2012/13 - 27 апреля 2013 в Кропивницком местная "Зирка" сыграла вничью 2:2 с киевским "Динамо-2". За "Зирку" играл Александр, а за "Динамо-2" - Сергей.

Матч-дерби Днепропетровской области в 1/8 Кубка Украины "ВПК-Агро" - "Днепр-1" состоится 2 декабря.

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В статье: Сергей Логинов Александр Логинов ВПК-Агро (Шевченковка) СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Дніпро-1

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