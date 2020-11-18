Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В одном из матчей Кубка Украины будет и дерби, и противостояние родных братьев
Защитников Логиновых
Интриги матча 1/8 Кубка Украины между "
На самом деле, это первый подобный поединок в истории "Днепр-1", когда бы игроку спортклубивцев противостоял в другой команде его родной брат.
А вот для Логиновых это уже второй такой матч. Впервые они противостояли друг другу в Первой лиге чемпионата Украины в сезоне 2012/13 - 27 апреля 2013 в Кропивницком местная "Зирка" сыграла вничью 2:2 с киевским "Динамо-2". За "Зирку" играл Александр, а за "Динамо-2" - Сергей.
Матч-дерби Днепропетровской области в 1/8 Кубка Украины "ВПК-Агро" - "Днепр-1" состоится 2 декабря.
Популярное сейчас
- Игроки Шахтера не помогли. Молодежная сборная Бразилии проиграла одногодкам из Египта
- Тренер Швейцарии: Желаем всем заболевшим в сборной Украины скорейшего выздоровления
- Стало известно, когда сборная Украины вернется в Киев
- Поиздевались и выиграли группу. Испания - Германия 6:0. Видео голов и обзор матча
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО