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Клуб Первой лиги согласился сыграть матч Кубка с Ворсклой в Полтаве

Кубок Украины
(1 голосов)

А могли играть в Волочиске

Клуб Первой лиги согласился сыграть матч Кубка с Ворсклой в Полтаве
Новина українською

Полтавская "Ворскла" в 1/8 Кубка Украины встретится с перволиговым "Агробизнесом" из города Волочиск на Хмельнитчине.

По общей договоренности соперников игру решено провести в Полтаве.

Встреча состоится 2 декабря в 14:00 на стадионе "Ворскла" им. А. Бутовского.

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В статье: Ворскла (Полтава) Первая лига Кубок Украины Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Ворскла

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Комментарии (1)
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Technical
26.11.2020 в 13:56
та бо гра без глядачів, так чи інакше. Якби з глядачами, то хто би переносив гру з Волочиська, там аншлаг би був забезпечений на таку гру
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