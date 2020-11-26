Кубок Украины
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Клуб Первой лиги согласился сыграть матч Кубка с Ворсклой в Полтаве
А могли играть в Волочиске
Полтавская "
По общей договоренности соперников игру решено провести в Полтаве.
Встреча состоится 2 декабря в 14:00 на стадионе "Ворскла" им. А. Бутовского.
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Источник:Ворскла
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26.11.2020 в 13:56
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