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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назначены арбитры на матчи 1/8 Кубка Украины

Кубок Украины
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Назначены арбитры на матчи 1/8 Кубка Украины
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи четвертого раунда (1/8 финала) Кубка Украины-2020/2021.

2 декабря

  • «Верес» (Ровно) - «Мариуполь» (Мариуполь). Арбитр - Дердо Александр (Черноморск)
  • «Нива» (Винница) - «Колос» (Ковалевка). Арбитр - Шандор Александр (Львов)
  • «ВПК-Агро» (Шевченковка) - «Днепр-1» (Днепр). Арбитр - Серпутько Геннадий (Одесса)
  • «Агробизнес» (Волочиск) - «Ворскла» (Полтава). Арбитр - Новохатний Владимир (Киев)
  • «Александрия» (Александрия) - «Минай» (Минай). Арбитр - Арановський Евгений (Киев)

16 декабря

  • «Десна» (Чернигов) - «Заря» (Луганск). Место проведения и время согласовывают.

Поединки следующего этапа, 1/4 финала Кубка Украины-2020/2021, состоятся 3 марта 2021. На этом этапе уже начнут выступления действующий обладатель Кубка, «Динамо» (Киев) и чемпион Украины - «Шахтер» (Донецк).

Финал турнира должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021.

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В статье: Кубок Украины Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ

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