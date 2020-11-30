Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назначены арбитры на матчи 1/8 Кубка Украины
За исключением одного
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи четвертого раунда (1/8 финала) Кубка Украины-2020/2021.
2 декабря
- «Верес» (Ровно) - «Мариуполь» (Мариуполь). Арбитр - Дердо Александр (Черноморск)
- «Нива» (Винница) - «Колос» (Ковалевка). Арбитр - Шандор Александр (Львов)
- «ВПК-Агро» (Шевченковка) - «Днепр-1» (Днепр). Арбитр - Серпутько Геннадий (Одесса)
- «Агробизнес» (Волочиск) - «Ворскла» (Полтава). Арбитр - Новохатний Владимир (Киев)
- «Александрия» (Александрия) - «Минай» (Минай). Арбитр - Арановський Евгений (Киев)
16 декабря
- «Десна» (Чернигов) - «Заря» (Луганск). Место проведения и время согласовывают.
Поединки следующего этапа, 1/4 финала Кубка Украины-2020/2021, состоятся 3 марта 2021. На этом этапе уже начнут выступления действующий обладатель Кубка, «Динамо» (Киев) и чемпион Украины - «Шахтер» (Донецк).
Финал турнира должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021.
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Источник:УАФ
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