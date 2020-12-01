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Чижевский объяснил, почему Агробизнес решил сыграть с Ворсклой не во Львове, а в Полтаве

Кубок Украины
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А могли и дома в Волочиске

Чижевский объяснил, почему Агробизнес решил сыграть с Ворсклой не во Львове, а в Полтаве
Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" из Первой лиги Александр Чижевский объяснил решение проводить домашний кубковый поединок с "Ворсклой" в Полтаве.

В Кубке Украины у нас амбициозные планы. Почему отказались воспользоваться преимуществом родных стен и решили проводить 2 декабря домашний поединок на поле соперника в Полтаве? Прежде всего, из-за условий погоды, в случае форс-мажора, в Волочиске сложно будет качественно подготовить футбольное поле.

А принимать "Ворсклу" на "Арене-Львов" или другом львовском стадионе - «Украина», где есть подогрев, «Агробизнесу» не выгодно финансово.

Поэтому и решили сыграть в Полтаве. Только не надо нас сразу «ховать». О серьезности наших планов свидетельствует то, что сразу после календарного поединка с «Полесьем» мы отправлись в Полтаву и начали подготовку к противостоянию с «Ворсклой». Надеюсь, что подопечные смогут хорошо восстановиться, а газон на местном стадионе будет в надлежащем состоянии.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск)
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