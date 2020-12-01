Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чижевский объяснил, почему Агробизнес решил сыграть с Ворсклой не во Львове, а в Полтаве
А могли и дома в Волочиске
Главный тренер "
В Кубке Украины у нас амбициозные планы. Почему отказались воспользоваться преимуществом родных стен и решили проводить 2 декабря домашний поединок на поле соперника в Полтаве? Прежде всего, из-за условий погоды, в случае форс-мажора, в Волочиске сложно будет качественно подготовить футбольное поле.
А принимать "Ворсклу" на "Арене-Львов" или другом львовском стадионе - «Украина», где есть подогрев, «Агробизнесу» не выгодно финансово.
Поэтому и решили сыграть в Полтаве. Только не надо нас сразу «ховать». О серьезности наших планов свидетельствует то, что сразу после календарного поединка с «Полесьем» мы отправлись в Полтаву и начали подготовку к противостоянию с «Ворсклой». Надеюсь, что подопечные смогут хорошо восстановиться, а газон на местном стадионе будет в надлежащем состоянии.
Популярное сейчас
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча
- Новый транслятор еврокубков в Украине и матчи Первой лиги. Главные новости от 30 ноября
- УАФ получила мотивационную часть решения УЕФА по матчу Швейцария - Украина
- Назначены арбитры на матчи 1/8 Кубка Украины
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО