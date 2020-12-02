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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

1/8 финала Кубка Украины. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Кубок Украины
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Расписание трансляций матчей

1/8 финала Кубка Украины. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Новина українською

Сегодня состоятся пять из шести матчей 1/8 финала Кубка Украины сезона 2020/21.

К сожалению, на ТВ прямые трансляции данных поединков не запланированы, однако все матчи можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube.

Трансляции поединков в сети будут организовывать клубы-хозяева, однако для вашего удобства UA-Футбол вынесет их на сайте для просмотра.

Следите за новостями ближе к началу матчей, ну а му напомним вам расписание начала поединков.

  • 13.00 "Верес" – "Мариуполь"
  • 13.00 "Нива" В – "Колос"
  • 13.00 "ВПК-Агро" – "Днепр-1"
  • 14.00 "Агробизнес" – "Ворскла"
  • 16.30 "Александрия" – "Минай"
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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) ФК Александрия Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) ВПК-Агро (Шевченковка) Нива (Винница) Агробизнес (Волочиск) ФК Минай СК Днепр-1
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