1/8 финала Кубка Украины. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Сегодня состоятся пять из шести матчей 1/8 финала Кубка Украины сезона 2020/21.

К сожалению, на ТВ прямые трансляции данных поединков не запланированы, однако все матчи можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube.

Трансляции поединков в сети будут организовывать клубы-хозяева, однако для вашего удобства UA-Футбол вынесет их на сайте для просмотра.

Следите за новостями ближе к началу матчей, ну а му напомним вам расписание начала поединков.