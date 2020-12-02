  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Сегодня состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Один сыграют позже

Сегодня состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины
Новина українською

2 декабря состоится 5 из 6 матчей 1/8 финала Кубка Украины по футболу. В соревновании принимают участие команды УПЛ, Первой ("ВПК-Агро", "Верес", "Агробизнес") и Второй ("Нива" Винница) лиг.

  • 13.00 "Верес" - "Мариуполь"
  • 13.00 "Нива" В - "Колос"
  • 13.00 "ВПК-Агро" - "Днепр-1"
  • 14.00 "Агробизнес" - "Ворскла"
  • 16.30 "Александрия" - "Минай"

Еще один матч, "Десна" - "Заря", состоится 16 декабря.

"Динамо" и "Шахтер" войдут в борьбу за трофей на этапе 1/4 финала.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Кубок Украины УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...