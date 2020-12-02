Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины
Один сыграют позже
2 декабря состоится 5 из 6 матчей 1/8 финала Кубка Украины по футболу. В соревновании принимают участие команды УПЛ, Первой ("ВПК-Агро", "Верес", "Агробизнес") и Второй ("Нива" Винница) лиг.
- 13.00 "Верес" - "Мариуполь"
- 13.00 "Нива" В - "Колос"
- 13.00 "ВПК-Агро" - "Днепр-1"
- 14.00 "Агробизнес" - "Ворскла"
- 16.30 "Александрия" - "Минай"
Еще один матч, "Десна" - "Заря", состоится 16 декабря.
"Динамо" и "Шахтер" войдут в борьбу за трофей на этапе 1/4 финала.
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