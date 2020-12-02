Кубок Украины. Верес справедливо выбивает Мариуполь

Внимательные зрители матчей первой украинской лиги не устают отмечать, насколько добротно осеннюю часть сезона провел ровенский "Верес". В этих комплиментах немало правды. Команда Вирта действительно большинство игр сыграла на одном дыхании, не проиграв ни одного домашнего матча за весь календарный год. Понятное дело, что сейчас перед футболистами руководство ставит наивысшую задачу - вернуться в УПЛ. Сегодня "Верес" ожидал первый серьезный экзамен - кубковая игра против "Мариуполя", который сейчас неплохо смотрится и идет в еврокубковой зоне.

В анонсе к матчу мы прогнозировали, что Остап Маркевич даст отдохнуть многим игрокам основы, но молодой наставник решил посрамить автора, выпустив полностью боевой состав. Шаг рискованный, ведь на выходных "приазовцы" встретятся с киевским "Динамо". Однако, Остап Миронович не стал жертвовать кубком в угоду чемпионата. Возможно, случилось это из-за присутствия на трибунах Мирона Маркевича. Кто же захочет проигрывать на глазах отца.

"Верес" не очень приветливо встретил сегодня "Мариуполь", практически не выпуская соперника с его половины поля на протяжении 30 стартовых минут. "Приазовцы" выглядели не готовыми к такой прыти оппонента и смотрелись очень беззубо. Откровенно говоря, вспоминая моменты Гегедоша и Шестакова, на свой гол хозяева наиграли. Но где-то нехватило точности, где-то - исполнительского мастерства.

Команда Маркевича вспомнила, что можно играть быстрее и активнее в последние семь минут тайма, но даже за такой короткий срок могли наказывать дерзкого соперника. Бондаренко решился на удар из-за пределов штрафной, и мяч попал в перекладину. Видно, что Юрий Вирт не изучил манеру игры молодого полузащитника, ведь в этом сезоне он уже забивал с подобной дистанции в ворота "Днепра-1".

Игра во втором тайме практически не изменилась - "Верес" контролировал ход противостояния, в то время как "Мариуполь" отсиживался в обороне. Моменты создавались уже не настолько часто, а ключевой эпизод случился в середине второго тайма. Муравский сфолил вблизи своей штрафной, дав шанс сопернику исполнить опасный стандарт. К мячу подошел один из лидеров хозяев Роберт Гегедош, который пробил не очень уверенно, но благодаря рикошету от игрока в стенке сумел поразить ворота - Гальчук был пойман на противоходе.

На эмоциях хозяева побежали вперед, допустив при этом ошибку. Мирошник пошел в неоправданно грубый подкат против Бондаренко, рискуя нанести игроку серьезную травму - незамедлительная желтая, которая для него стала второй. "Мариуполь", у которого мало что получалось в сегодняшнем матче, получил шанс исправить ситуацию, и сразу отправился в атаку. Но в конце игры "Верес" показал, что не зря пропустил меньше всех в рамках ПФЛ в нынешнем сезоне - команда Вирта ничего не дала создать сопернику, удержав минимальное преимущество.

Подытожим увиденное. "Мариуполь" вышел на матч основным составом, но не показал ничего, что после игры сможет использовать в качестве оправданий. Победа "Вереса", и их проход в 1/4 финала кубка, полностью заслуженная с чем мы их можем поздравить.

Млинов. Стадион: "Колос"

Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Ассистенты: Петр Котубей (Ужгород), Юрий Синишин (Ивано-Франковск)

Верес - ФК Мариуполь 1:0

Гол: Роберт Гегедош 68

Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Роман Гончаренко, Михаил Шестаков, Геннадий Пасич, Дмитрий Немчанинов, Сергей Петько, Роман Мирошник, Никита Полюлях, Роберт Гегедош (Дмитрий Махнев 74), Виталий Дахновский (Виталий Тимофеенко 65)

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Сергей Чоботенко, Дмитрий Мишнёв, Олег Очеретько (Андрей Кулаков 76), Сергей Горбунов, Артём Бондаренко, Вячеслав Танковский (Дмитрий Топалов 58), Никита Петерман, Назарий Муравский, Петр Стасюк, Даниил Сикан

Предупреждения: Сергей Петько 21, Геннадий Пасич 27, Роман Мирошник 54, Роман Мирошник 72 - Сергей Горбунов 7, Артём Бондаренко 12, Никита Петерман 16, Назарий Муравский 51, Сергей Чоботенко 79

Удаление: Роман Мирошник 72