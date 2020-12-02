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Верес - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Битва середняка УПЛ против одного из лидеров первой лиги

Верес - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Кубка Украины
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Украины, 1/8 финала
2 декабря, пгт. Млинов, стадион "Колос"
"Верес" 13:00 "Мариуполь"

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В статье: ФК Мариуполь Кубок Украины Верес (Ровно)
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