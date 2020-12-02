Кубок Украины
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Верес - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Кубка Украины
Битва середняка УПЛ против одного из лидеров первой лиги
Кубок Украины, 1/8 финала
2 декабря, пгт. Млинов, стадион "Колос"
"Верес" 13:00 "Мариуполь"
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