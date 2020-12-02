Нива Винница - Колос: смотреть онлайн видеотрансляцию кубкового матча + предматчевая студия

Винницкая "Нива" начала свой кубковый путь с первого предварительного раунда, ковалевский "Колос" лишь в прошлом раунде стартовал выездной победой над "Прикарпатьем" (1:0).

Подопечные Олега Шумовицкого только один матч из трех в Кубке провели дома, обыграв по пенальти представителя Первой лиги, херсонский "Кристалл" (2:2, 4:3 пен). Также на выезде благодаря голу Ярослава Браславского был переигран "Кривбасс" (1:0).

Болельщики-энтузиасты "Нивы" организовали предматчевую студию на Центральном городском стадионе.

А при поддержке Visavi Studio еще и проведут видеотрансляцию поединка.