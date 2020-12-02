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Нива Винница - Колос: смотреть онлайн видеотрансляцию кубкового матча + предматчевая студия

Кубок Украины
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Сегодня историческое событие для Винницы, впервые за 16 лет местная команда сыграет в 1/8 финала Кубка страны

Нива Винница - Колос: смотреть онлайн видеотрансляцию кубкового матча + предматчевая студия
Новина українською

Винницкая "Нива" начала свой кубковый путь с первого предварительного раунда, ковалевский "Колос" лишь в прошлом раунде стартовал выездной победой над "Прикарпатьем" (1:0).

Подопечные Олега Шумовицкого только один матч из трех в Кубке провели дома, обыграв по пенальти представителя Первой лиги, херсонский "Кристалл" (2:2, 4:3 пен). Также на выезде благодаря голу Ярослава Браславского был переигран "Кривбасс" (1:0).

Болельщики-энтузиасты "Нивы" организовали предматчевую студию на Центральном городском стадионе.

А при поддержке Visavi Studio еще и проведут видеотрансляцию поединка.

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В статье: Кубок Украины Колос (Ковалевка) Нива (Винница)
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