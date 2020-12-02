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ВПК-Агро - Днепр-1: смотреть онлайн, видеотрансляция
Дерби Днепропетровской области
Сенсационный "ВПК-Агро" уже прошел одного представителя Премьер-лиги в Кубке 2020/21, дома обыграв донецкий "Олимпик" (1:0). Чемпионат Первой лиги в этом году уже для команды Соловьева закончен, так что все мысли о поединке с "Днепром-1".
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