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Сенсационно финалист Кубка Украины, Ворскла, вылетает от команды из Первой лиги
Достаточно было всего лишь забить пенальти
Кубок Украины, 1/8 финала
2 декабря, 14:00
город Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского, без зрителей
"Агробизнес" - "Ворскла" 1:0
Гол: Черненко (25)
Нереализованный пенальти: Васин (45)
Арбитр - Владимир Новохатний
"Агробизнес": Мозиль, Юхимович, Дидык, М. Когут (Ярмоленко, 86), Курило (К), Груша (Семенюк, 67), Семенец (Петров, 67), Думанюк, И. Когут (Слотюк, 39), Черненко (Косовский, 86), Романюк.
"Ворскла": Ризнык, Сапай, Альюн (Кравчук, 83), Яворский, Пердута (К), Якубу, Пуцлин, Скляр, Степанюк, Пешич, Васин (Челядин, 51)
Видеотрансляция матча
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