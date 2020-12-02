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Сенсационно финалист Кубка Украины, Ворскла, вылетает от команды из Первой лиги

Кубок Украины
(1 голосов)

Достаточно было всего лишь забить пенальти

Сенсационно финалист Кубка Украины, Ворскла, вылетает от команды из Первой лиги
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Кубок Украины, 1/8 финала

2 декабря, 14:00

город Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского, без зрителей

"Агробизнес" - "Ворскла" 1:0

Гол: Черненко (25)

Нереализованный пенальти: Васин (45)

Арбитр - Владимир Новохатний

"Агробизнес": Мозиль, Юхимович, Дидык, М. Когут (Ярмоленко, 86), Курило (К), Груша (Семенюк, 67), Семенец (Петров, 67), Думанюк, И. Когут (Слотюк, 39), Черненко (Косовский, 86), Романюк.

"Ворскла": Ризнык, Сапай, Альюн (Кравчук, 83), Яворский, Пердута (К), Якубу, Пуцлин, Скляр, Степанюк, Пешич, Васин (Челядин, 51)

Видеотрансляция матча

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В статье: Ворскла (Полтава) Первая лига Кубок Украины УПЛ Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (9)
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Счётчик шансов (Полтава)
02.12.2020 в 16:05
Лучше бы Альюну дали пробить, он давно заслужил.
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Счётчик шансов (Полтава)
02.12.2020 в 16:02
Незабиваемость пенальти - старый ворсклянский рок. (Хотя какой тут рок? Бить надо уметь... )
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0
0
LAZ E183 (Рига)
02.12.2020 в 16:05
Васін до того бив одинандцятиметрові ідеально - на силу і в кут.
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.12.2020 в 16:01
В этом сезоне чемпионат.
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0
0
Technical
02.12.2020 в 16:01
Оце так так! Вітання Агробізнесу
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+1
0
viajador (село Пертяну)
02.12.2020 в 15:59
Бомба!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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0
0
LAZ E183 (Рига)
02.12.2020 в 15:59
Вітаю Агробізнес з перемогою! А особливе вітання львівському тренеру О. Чижевському! Між іншим, цікаво, що Денис Васін чи не вперше за кар'єру не забив пенальті в офіційному матчі.
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0
0
viajador (село Пертяну)
02.12.2020 в 15:59
Чижевський родом з Луцька.
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0
0
LAZ E183 (Рига)
02.12.2020 в 16:02
Родом - так. Але він багато років провів у ФК "Карпати" (Львів) в якості футболіста і тренера.
0
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