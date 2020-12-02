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Кубок Украины. Сенсационная Нива вылетает от Колоса

Кубок Украины
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Гости без проблем обыграли соперника дублирующим составом

Кубок Украины. Сенсационная Нива вылетает от Колоса
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Хозяева не смогли выставить оптимальный состав - по причине травмы отсутствовал даже в заявке Богдан Зугравый, а капитан винницкой "Нивы" Тимофей Брыжчук оказался на скамейке запасных. Зато вернулся после небольшой паузы Николай Пастушенко, который сразу же занял место в основе на позиции в центре полузащиты.

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У "Колоса" предсказуемо вышли с первых минут далеко не основные футболисты. Более того, Руслан Костышин решил проверить боем новичка, о котором было объявлено буквально вчера. 22-летний защитник со Словении Матия Ром вышел в старте. Также в перечне основной одиннадцатки оказался форвард Евгений Исаенко, арендованный у киевского "Динамо". Ни Владимира Лысенко, ни Евгения Селезнева не оказалось даже в заявке.

В дебюте матча ощущалась нервозность хозяев, у которых совершенно не работал переход от обороны к атаке. Грубые ошибки в передачах оставляли Ярослава Браславского без мяча, что заставляло капитана винничан в этом матче отходить за мячом фактически на свою половину поля. "Колос" спокойно владел ситуацией, но о серьезных моментах у ворот Карабин долго говорить не приходилось. Лишь по истечение получаса удар Ореховского со штрафного заставил вратаря вступить в игру. В ответ пробивал Эдуард Сербул, но мяч прошел немного мимо дальней штанги ворот ковалевской команды.

Прекрасный шанс имел Ильин, который обыгрался в стенку с Данфой и вышел один на один с голкипером "Нивы". Однако удар полузащитника "Колоса" пришелся в перекладину. Показалось, что Иван Карабин задел мяч головой, так что вполне может разделить со своей подругой лавры в этом эпизоде. И все же Павлу Ореховскому удалось размочить ворота соперника, с игры. Хавбек гостей сместился с левого фланга и по неберущейся траектории закрутил мяч в дальний верхний угол!

Было бы самоубийством со стороны "Нивы" бежать в атаку с первых минут второго тайма, поэтому характер встречи не поменялся совершенно, "Колос" и дальше владел инициативой с мячом в ногах. Сделал тренер хозяев Олег Шумовицкий и одну замену - вместо не вошедшего в игру совершенно Максима Пидопрыгоры, который к тому же был "на карточке", появился Артем Осмоловский.

Руслан Костышин также ответил заменами, дав шанс проявить себя 18-летнему форварду Станиславу Ковалю из молодежной команды. Иван Карабин продолжал держать свою команду в игре, выручая как после срезок собственных защитников, так и после ударов соперника. Но и он был бессилен когда Павел Ореховский остался в одиночестве по центру штрафной площадки и головой мощно вбил мяч в сетку, снова в "девятку". Ассистентом и автором красивого "черпачка" в голевом эпизоде стал сын главного тренера Денис Костышин.

Дело было сделано, это понимал и тренерский штаб гостей, который выпустил еще одного молодого, Станислава Мораренко. "Ниве" же оставалось просто сохранить лицо, избежав разгрома. Сделать этого не удалось, Борячук откровенно оттолкнул Ильина и арбитр без сомнений указал на точку. Денис Костышин оформил с пенальти первый свой гол в сезоне, использовав отсутствие на поле Селезнева, Лысенко и Ореховского - штатных пенальтистов ковалевского клуба. Ну а уже в компенсированное время Станислав Коваль отпраздновал свой дебют в первой команде дебютным голом. Помог в этом хороший результативный пас от Антюха.

Винницкая "Нива" может с высоко поднятой головой смотреть в глаза всем пессимистам и со спокойной совестью уходить в отпуск. Осеннюю часть сезона команда провела значительно выше своих возможностей. "Колос" же ждет очередного "финала" в Кубке, не истратив много сил и не рискуя здоровьем большинства основных игроков перед матчем Премьер-лиги.

Нива Винница - Колос 0:4 (0:1)
Голы: Ореховский (40, 67), Костышин (83 пен), Коваль (90+1)
Нива: Карабин, Борячук, Попов, Федорук, Сербул, Пастушенко, Калитов (Гемега 72), Пидопрыгора (Осмоловский 46), Костюк (Подкуйко 84), Громок (Пидгаецкий 79), Браславський (к) (Ивашкив 84).
Тренер: Олег Шумовицкий.
Колос: Кучерук, Ром, Петров, Максименко, Черноморец (Зозуля 77), Милько (к), Ореховський (Мораренко 70), Ильин, Мамаду Данфа (Антюх 61), Костышин, Исаенко (Коваль 61).
Тренер: Руслан Костышин.
Предупреждения: Пидопрыгора (22) - Черноморец (29), Коваль (72), Мораренко (81)

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В статье: Кубок Украины Колос (Ковалевка) Нива (Винница)
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