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Александрия - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Александрия - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.11.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Как ни крути, а противостояние это - принципиальное. И вовсе это не банальные слова и не попытка притянуть интригу за уши. Судите сами: "Минай" существует с 2015-го года, но уже сумел в Кубке Украины добиться того же, что и "Александрия" со своей 28-летней историей выступления в турнире. В прошлом году "Минай" был в полуфинале, повторив достижение "Александрии" 2016-го года.
Смотрим прямой видеоэфир непосредственно в этой новости. Плеер появится позже.
Кубок Украины. 1/-8я финала
Александрия. "Ника". 02.12.2020
Арбитр в поле – Евгений Арановский (Киев)
"Александрия" 16:30 "Минай"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>
Видео трансляция: клубный YouTube-канал "Александрии" >>>
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