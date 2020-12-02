Александрия - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Как ни крути, а противостояние это - принципиальное. И вовсе это не банальные слова и не попытка притянуть интригу за уши. Судите сами: "Минай" существует с 2015-го года, но уже сумел в Кубке Украины добиться того же, что и "Александрия" со своей 28-летней историей выступления в турнире. В прошлом году "Минай" был в полуфинале, повторив достижение "Александрии" 2016-го года.

Смотрим прямой видеоэфир непосредственно в этой новости. Плеер появится позже.

Кубок Украины. 1/-8я финала

Александрия. "Ника". 02.12.2020

Арбитр в поле – Евгений Арановский (Киев)

"Александрия" 16:30 "Минай"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Видео трансляция: клубный YouTube-канал "Александрии" >>>