Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны семь из восьми участников 1/4 финала Кубка Украины
Последний участник стадии определится в битве Десны и Зари
В среду, 2 декабря, состоялись пять из шести матчей 1/8 финала
В данных поединках путевки в следующий раунд турнира завоевали:
- "Агробизнес"
- "Александрия"
- "Верес"
- "Колос"
- "Днепр-1"
Также с 1/4 финала борьбу в Кубке начнут "Динамо" и "Шахтер".
Ну и последний участник данного раунда определится в матче "Десна" - "Заря", который состоится 16 декабря.
Отметим, что базовый день матчей 1/4 финала – 3 марта.
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Kolibri (Киевоград)
02.12.2020 в 19:17
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