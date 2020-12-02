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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны семь из восьми участников 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Последний участник стадии определится в битве Десны и Зари

Известны семь из восьми участников 1/4 финала Кубка Украины
Новина українською

В среду, 2 декабря, состоялись пять из шести матчей 1/8 финала Кубка Украины.

В данных поединках путевки в следующий раунд турнира завоевали:

  • "Агробизнес"
  • "Александрия"
  • "Верес"
  • "Колос"
  • "Днепр-1"

Также с 1/4 финала борьбу в Кубке начнут "Динамо" и "Шахтер".

Ну и последний участник данного раунда определится в матче "Десна" - "Заря", который состоится 16 декабря.

Отметим, что базовый день матчей 1/4 финала – 3 марта.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Агробизнес (Волочиск) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
02.12.2020 в 19:17
Норм
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