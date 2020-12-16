Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны все участники 1/4 финала Кубка Украины
Последнюю путевку завоевала команда Скрипника
В среду, 2 декабря, состоялись пять из шести матчей 1/8 финала
В данных поединках путевки в следующий раунд турнира завоевали:
- "Агробизнес"
- "Александрия"
- "Верес"
- "Колос"
- "Днепр-1"
- "Заря"
Также с 1/4 финала борьбу в Кубке начнут "Динамо" и "Шахтер".
Отметим, что базовый день матчей 1/4 финала – 3 марта.
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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
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