Вирт: За победу над Мариуполем команда получит рекордные премиальные

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу своей команды в 1/8 финала Кубка Украины над "Мариуполем" (1:0).

"Мы провели очень хороший год. Вышли в Первую лигу. Сейчас наш коллектив - среди лидеров чемпионата. Мы преодолели четыре раунда Кубка Украины. Сегодня поставили жирную точку в этом хорошем году. Продемонстрировав при этом очень хорошую игру против клуба УПЛ.

Мы создали больше моментов, больше хотели победить. Если с таким настроением выходить на каждую игру - у нас все будет хорошо.

Дальше - отпуск. Сейчас будем планировать тренировочные сборы. Весна начинается с кубкового четвертьфинала. Примерно 20 января соберемся и будем готовиться к четвертьфиналу.

Какими были премиальные за выход в четвертьфинал? Рекордными для этого этапа. Но это очень хорошо. Это мотивирует команду", - сказал Вирт.