Остап Маркевич: Не хочу искать оправданий - есть мяч, есть поле, есть две команды

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение своей команды в 1/8 финала кубка Украины "Вересу" (0:1).

— Сложно сказать чего нам сегодня не хватило. Будем разбираться, анализировать игру. Поздравляю "Верес" с хорошей игрой и хочу пожелать им удачи.

— Возможно тяжелый график "Мариуполя" сказался на сегодняшней игре? Команда два матча провела во Львове, после этой игры отправляется в Киев на поединок с "Динамо"…

— Я бы не хотел искать какие-то оправдания. Есть мяч, есть поле, есть две команды по 11 футболистов. Вот и все. Да, у нас такая ситуация. Мы из нее выходим. Мы всегда настраиваемся только на победу и хорошую борьбу, которую сегодня продемонстрировали две команды. Есть сложности, но я не хотел бы об этом говорить.

— "Верес" Вас чем-то сегодня удивил?

— Честно скажу, я анализировал игру соперника и могу сказать, что "Верес" на данный момент может играть в Премьер-лиге.