Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Остап Маркевич: Не хочу искать оправданий - есть мяч, есть поле, есть две команды
Мариуполь вылетел из Кубка от Вереса
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал
— Сложно сказать чего нам сегодня не хватило. Будем разбираться, анализировать игру. Поздравляю "Верес" с хорошей игрой и хочу пожелать им удачи.
— Возможно тяжелый график "Мариуполя" сказался на сегодняшней игре? Команда два матча провела во Львове, после этой игры отправляется в Киев на поединок с "Динамо"…
— Я бы не хотел искать какие-то оправдания. Есть мяч, есть поле, есть две команды по 11 футболистов. Вот и все. Да, у нас такая ситуация. Мы из нее выходим. Мы всегда настраиваемся только на победу и хорошую борьбу, которую сегодня продемонстрировали две команды. Есть сложности, но я не хотел бы об этом говорить.
— "Верес" Вас чем-то сегодня удивил?
— Честно скажу, я анализировал игру соперника и могу сказать, что "Верес" на данный момент может играть в Премьер-лиге.
Популярное сейчас
- Ювентус – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
- Сенсационно финалист Кубка Украины, Ворскла, вылетает от команды из Первой лиги
- Кубок Украины. Верес справедливо выбивает Мариуполь
- Чижевский объяснил, почему Агробизнес решил сыграть с Ворсклой не во Львове, а в Полтаве
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- У Жерсона Родригеша родился сын