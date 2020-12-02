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Йовичевич: У такого соперника как ВПК-Агро на полшишечки не выиграешь

Кубок Украины
(1 голосов)

Днепр-1 хочет в еврокубки самым коротким путем

Йовичевич: У такого соперника как ВПК-Агро на полшишечки не выиграешь
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал победу над "ВПК-Агро" (5:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

– Наша мечта – попасть в финал. Это кратчайший путь в еврокубки. Сегодня команда показала концентрацию, агрессивность, коллективные действия против очень непростого соперника.

В поединке с "Олимпиком" они на желании прошли дальше. Мы должны были помнить, что у такого соперника, как говорится, на полшишечки не выиграешь. Когда против таких команд выравниваешь мотивационный аспект, твое качество становится заметным и отражается на счете.

- Установка была играть первым номером и не дать разбежаться сопернику?

– Да. Абсолютной концентрацией и командным духом ты уменьшаешь их энтузиазм. В подобных матчах уверенность соперника растет, пока есть приемлемый результат. Гол просто убивает мотивацию и энтузиазм. Разница должна быть видимой, потому что это, простите, высшая лига. И когда концентрация совпадает с качеством, получается такой результат.

- Насколько было тяжело настроить команду на эту игру?

– Психологический аспект сегодня является очень важным. Возможно, важнее тактического. Конечно, есть задумки, как играть против 5-4-1, но сегодня победила команда концентрацией, отношением к сопернику. Меня радует то, что вторую игру подряд мы продемонстрировали интерес. В чемпионате мы проиграли четыре матча подряд, но по игре мы заслуживали больше очков. Благодарен сегодня ребятам за игру, и постараемся перенести позитив на матчи против "Зари" и "Руха".

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В статье: Игорь Йовичевич ВПК-Агро (Шевченковка) СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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LAZ E183 (Рига)
03.12.2020 в 00:05
Успіхів Ігорю Йовічевічу, футболісту, а згодом, тренеру львівських "Карпат". Шкода, що у львівському клубі в нього вийшло далеко не все... Успіхів з СК "Дніпро-1"! Віддаю належне ВПК-Агро, однак їм потрібно добре підсилюватися, аби втриматися на наступний сезон в Першій лізі...
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