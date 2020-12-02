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Йовичевич: У такого соперника как ВПК-Агро на полшишечки не выиграешь
Днепр-1 хочет в еврокубки самым коротким путем
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал
– Наша мечта – попасть в финал. Это кратчайший путь в еврокубки. Сегодня команда показала концентрацию, агрессивность, коллективные действия против очень непростого соперника.
В поединке с "Олимпиком" они на желании прошли дальше. Мы должны были помнить, что у такого соперника, как говорится, на полшишечки не выиграешь. Когда против таких команд выравниваешь мотивационный аспект, твое качество становится заметным и отражается на счете.
- Установка была играть первым номером и не дать разбежаться сопернику?
– Да. Абсолютной концентрацией и командным духом ты уменьшаешь их энтузиазм. В подобных матчах уверенность соперника растет, пока есть приемлемый результат. Гол просто убивает мотивацию и энтузиазм. Разница должна быть видимой, потому что это, простите, высшая лига. И когда концентрация совпадает с качеством, получается такой результат.
- Насколько было тяжело настроить команду на эту игру?
– Психологический аспект сегодня является очень важным. Возможно, важнее тактического. Конечно, есть задумки, как играть против 5-4-1, но сегодня победила команда концентрацией, отношением к сопернику. Меня радует то, что вторую игру подряд мы продемонстрировали интерес. В чемпионате мы проиграли четыре матча подряд, но по игре мы заслуживали больше очков. Благодарен сегодня ребятам за игру, и постараемся перенести позитив на матчи против "Зари" и "Руха".
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