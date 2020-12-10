Милевский: После загула с Алиевым заплатили полиции по 200$, а они все равно сдали нас Суркису

Экс-форвард " Динамо " Артем Милевский рассказал о том, как перед финалом Кубка Украины-2008 против "Шахтера" (0:2), он загулял со своим другом-одноклубником Александром Алиевым.

"Сдали нас с кентом. Перед этим прибили Ужгород, прилетели в Киев. Было 4-5 дней выходных перед финалом Кубка. Получилось так, что загуляли, но несильно.

Мусора заложили, ладно, полицейские, сейчас полицейские. Они нас остановили около 12 часов ночи. Мы договорились. Тогда было 200 долларов с одной машины. Мы закрыли кассу, говорю: "Алиич, погнали домой, Кубок через 4 дня, надо готовиться".

Полицейские с утра сдали Суркису все это. Не знаю, деньги забрали, а потом еще и позвонили. На базе в комнате телефон, мне он редко звонит. Тут звонок, девушка с ресепшна говорит: "Тема, тут Игорь Михайлович звонит. Соединять или ты спишь?"

Соединяют, и тут понеслось: "П****ас, я вас н***й в лес вывезу. Где этот твой мастер, трубку не берет, я ему тоже звоню, б***ь. Штраф, бабки мне в карман" и так далее.

Приезжаем на матч. А Семин, похоже, до конца не знал этого, он Алиева ставит в состав. Я на замене, Саныч в старте. Харьков, полный стадион.

А Суркис зашел перед матчем, сказал, что если не выиграем, то Милевскому и Алиеву штраф по 50 тысяч. Я сижу, говорю: "Саныч, забей, пожалуйста". Первый тайм – 0:1, Гладкий забил, вроде. Начинается второй тайм – 0:2. Та все, 50 тысяч горит.

Я уже разминаюсь, думаю, что надо чем-то помочь, спасать. Но 0:2 уже не спасешь, там еще и такая банда была у "Шахты". А потом меня Семин зовет, говорит: "Меняй, б***ь, своего друга".

Завершился матч, заходим в раздевалку, сидим с ним рядом. Суркис залетает, говорит, что с нас по 50. Семин злой, говорит, что мы закончили, играть больше не будем. Вот полицейские какие, получается", – сказал Милевский.