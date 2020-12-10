Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милевский: После загула с Алиевым заплатили полиции по 200$, а они все равно сдали нас Суркису
Дело было аккурат перед финалом Кубка Украины-2008
Экс-форвард "
"Сдали нас с кентом. Перед этим прибили Ужгород, прилетели в Киев. Было 4-5 дней выходных перед финалом Кубка. Получилось так, что загуляли, но несильно.
Мусора заложили, ладно, полицейские, сейчас полицейские. Они нас остановили около 12 часов ночи. Мы договорились. Тогда было 200 долларов с одной машины. Мы закрыли кассу, говорю: "Алиич, погнали домой, Кубок через 4 дня, надо готовиться".
Полицейские с утра сдали Суркису все это. Не знаю, деньги забрали, а потом еще и позвонили. На базе в комнате телефон, мне он редко звонит. Тут звонок, девушка с ресепшна говорит: "Тема, тут Игорь Михайлович звонит. Соединять или ты спишь?"
Соединяют, и тут понеслось: "П****ас, я вас н***й в лес вывезу. Где этот твой мастер, трубку не берет, я ему тоже звоню, б***ь. Штраф, бабки мне в карман" и так далее.
Приезжаем на матч. А Семин, похоже, до конца не знал этого, он Алиева ставит в состав. Я на замене, Саныч в старте. Харьков, полный стадион.
А Суркис зашел перед матчем, сказал, что если не выиграем, то Милевскому и Алиеву штраф по 50 тысяч. Я сижу, говорю: "Саныч, забей, пожалуйста". Первый тайм – 0:1, Гладкий забил, вроде. Начинается второй тайм – 0:2. Та все, 50 тысяч горит.
Я уже разминаюсь, думаю, что надо чем-то помочь, спасать. Но 0:2 уже не спасешь, там еще и такая банда была у "Шахты". А потом меня Семин зовет, говорит: "Меняй, б***ь, своего друга".
Завершился матч, заходим в раздевалку, сидим с ним рядом. Суркис залетает, говорит, что с нас по 50. Семин злой, говорит, что мы закончили, играть больше не будем. Вот полицейские какие, получается", – сказал Милевский.
Популярное сейчас
- Антонио Конте: Это невероятно! Мы доминировали 180 минут, но не забили ни одного гола Шахтеру
- Главный сейв дня! ВИДЕО, как Трубин отбил удар Лукаку в девятку
- После матча с Шахтером вратарь Интера заявил, что его команда не готова к Лиге чемпионов
- В Киеве я достиг максимума. Бразильский экс-игрок Динамо объявил о завершении карьеры
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО