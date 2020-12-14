Защитник Десны: Руководство клуба обьявило о важности наших выступлений в Кубке

Правый защитник " Десны " Павел Полегенько подытожил выступления команды в первой части сезона 2020/2021 в УПЛ и рассказал о задачах на Кубок, где 16 декабря команда встретится с луганской "Зарей" в перенесенном матче.

Накануне "Десна" в последнем перед зимней паузой 13 туре УПЛ обыграла "Мариуполь" 2:0.

Настроение только положительное. Мы завершили чемпионат, первый круг на третьем месте, все довольны - и руководство, и игроки. Задача на чемпионат? Первая тройка. Все этого хотят. Клуб вырос и готов к этому, а мы будем стараться достичь этого.

Я очень рад, что сыграл полный матч, потому что с переходом в "Десну" не так часто играю. Настроение у меня шикарное. Просто только с дороги вернулись, немного устали.

Руководство озвучило, что Кубок для нас очень важен. Поэтому будем стараться пройти как можно дальше. Пробиться в финал? Вполне реально. Почему бы нет?