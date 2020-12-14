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Защитник Десны: Руководство клуба обьявило о важности наших выступлений в Кубке
Амбиции черниговцев
Правый защитник "
Накануне "Десна" в последнем перед зимней паузой 13 туре УПЛ обыграла "Мариуполь" 2:0.
Настроение только положительное. Мы завершили чемпионат, первый круг на третьем месте, все довольны - и руководство, и игроки. Задача на чемпионат? Первая тройка. Все этого хотят. Клуб вырос и готов к этому, а мы будем стараться достичь этого.
Я очень рад, что сыграл полный матч, потому что с переходом в "Десну" не так часто играю. Настроение у меня шикарное. Просто только с дороги вернулись, немного устали.
Руководство озвучило, что Кубок для нас очень важен. Поэтому будем стараться пройти как можно дальше. Пробиться в финал? Вполне реально. Почему бы нет?
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