Хавбек Десны и в прошлом игрок Зари дал оценку знакомому сопернику

Сегодня состоится перенесенный матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу - черниговская " Десна " примет луганскую "Зарю".

О поединке в разговоре с ТК Футбол высказался центральный полузащитник черниговцев Леван Арвеладзе, который провел сезон 2018/2019 в составе луганской "Зари".

"Заря" - нелегкий соперник. Для нас эта игра очень важна, поскольку это конец сезона. Мы готовились к этому матчу.

Все игроки заряжены на борьбу, хотят выиграть и уйти в отпуск с хорошим настроением. Будем отталкиваться от своей игры, а там уже - как получится. Тренер решит, как мы будем играть.