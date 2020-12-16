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Хавбек Десны и в прошлом игрок Зари дал оценку знакомому сопернику
Сегодня в 14:00
Сегодня состоится перенесенный матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу - черниговская "
О поединке в разговоре с ТК Футбол высказался центральный полузащитник черниговцев Леван Арвеладзе, который провел сезон 2018/2019 в составе луганской "Зари".
"Заря" - нелегкий соперник. Для нас эта игра очень важна, поскольку это конец сезона. Мы готовились к этому матчу.
Все игроки заряжены на борьбу, хотят выиграть и уйти в отпуск с хорошим настроением. Будем отталкиваться от своей игры, а там уже - как получится. Тренер решит, как мы будем играть.
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