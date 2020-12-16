Кубок Украины
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Скрипник не полетел с Зарей на матч Кубка Украины из-за встречи с президентом
Присоединится уже сегодня
Виктор Скрипник, наставник луганской "
Луганчане прилетели в Киев вечером 15 декабря, однако Скрипника не было.
Тренер встретился с президентом клуба "Заря" Евгением Геллером. Скрипник должен присоединиться к команде в ближайшее время.
Перенесенный матч 1/8 Кубка Украины "Десна" - "Заря" состоится сегодня, 16 декабря. Начало - в 14.00.
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Источник:Футбол News
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Комментарии (11)
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