Скрипник не полетел с Зарей на матч Кубка Украины из-за встречи с президентом

от Запорожья до киева на автомобиле 500 км- если встреча вчера то в ближайшее время ВАС с командой а если на самолете воообще без проблем-ТАК В ЧЕМ ИЗюМИНКА статьи- ?ЕЩЁ бы дописали что думаеет уходить в днепртипа1 и поэтому встречается с ГЕЛЛЕРОМИ ВООБЩЕ по какой причине они встречаются?