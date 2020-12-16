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Скрипник не полетел с Зарей на матч Кубка Украины из-за встречи с президентом

Кубок Украины
(3 голосов)

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Скрипник не полетел с Зарей на матч Кубка Украины из-за встречи с президентом
Новина українською

Виктор Скрипник, наставник луганской "Зари", не поехал в Киев на матч 1/8 финала Кубка Украины против "Десны" вместе с командой, сообщает ТК Футбол.

Луганчане прилетели в Киев вечером 15 декабря, однако Скрипника не было.

Тренер встретился с президентом клуба "Заря" Евгением Геллером. Скрипник должен присоединиться к команде в ближайшее время.

Перенесенный матч 1/8 Кубка Украины "Десна" - "Заря" состоится сегодня, 16 декабря. Начало - в 14.00.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Десна (Чернигов) Евгений Геллер
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (11)
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oleg.m.3972 (Харьков)
16.12.2020 в 23:30
Скрипник не полетел с Зарей на матч Кубка Украины из-за встречи с президентом... О, как... Смотрел матч. Главный тренер Зари на экране был... Монтаж ? В записи ? Дублёр ? Брат близнец ? Белая горячка ?
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0
0
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Hugo64 (PARIS)
16.12.2020 в 14:20
СКРИПНИК НА МАТЧЕ к слову
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.12.2020 в 13:58
вызвал сказать, что половину премиальных за ЛЕ он забирает себе, но задачу брать бронзу никто не отменял
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+2
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
16.12.2020 в 13:17
от Запорожья до киева на автомобиле 500 км- если встреча вчера то в ближайшее время ВАС с командой а если на самолете воообще без проблем-ТАК В ЧЕМ ИЗюМИНКА статьи- ?ЕЩЁ бы дописали что думаеет уходить в днепртипа1 и поэтому встречается с ГЕЛЛЕРОМ И ВООБЩЕ по какой причине они встречаются?
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+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.12.2020 в 10:49
А я думав з зелебобіком.
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+5
-11
avatar
ascent (Луксор)
16.12.2020 в 11:06
Хоть я тоже про Зеленского подумал, но не унижай страну...
Ответить
+6
-7
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 11:51
Не можна ніяким постом принизити країну більше, ніж її принижує слабка та непрофесійна перша особа.
+8
-5
avatar
kotigorok (Чернігів)
16.12.2020 в 13:24
Мало того, що непрофесійна, так ще й зрадник та кремлівська та олігархічна маріонетка. Таких лише у Єгиптах поважають.
+6
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
16.12.2020 в 13:57
каким образом можно унизить страну, назвав зеленое гофно зеленым гофном?
+5
-1
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 11:48
У всіх однакова реакція. Це типовий прийом жовтої преси, що стимулює цікавість до пересічної новини шляхом імітації її неординарності. Має назву clickbait.
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+7
0
FC Energy (Новая Каховка)
16.12.2020 в 12:40
клоун, прежде чем писать - думал бы. Но тебе нечем.
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+1
-5


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