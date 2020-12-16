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Федецкий спрогнозировал три гола в матче Десны и Зари

Кубок Украины
(1 голосов)

Говорит, победят черниговцы

Федецкий спрогнозировал три гола в матче Десны и Зари
Новина українською

Бывший футболист, в прошлом защитник правого фланга национальной сборной Украины Артем Федецкий, спрогнозировал результат перенесенного матча 1/8 финала Кубка Украины "Десна" - "Заря".

Интересный матч. Это, скажем так, последний матч первой части сезона. Сложно сказать, кто победит, ведь встретятся два симпатичных коллектива. И "Заря", и "Десна" мне нравятся по подбору футболистов, по характеру.

Я предпочту "Десну". Ведь в "Заре" очень насыщенная первая часть сезона была. Игроки где-то морально уже немножко устали и, возможно, мыслями в отпуске.

Игра из одного матча. Не знаю, судьба поединка решится в основное время, или в дополнительное, но предпочту "Десну". Если это победа в основное время, то, наверное, со счетом 2:1. Думаю, что "Десна" победит с разницей в один мяч.

Матч "Десна" - "Заря" состоится сегодня, 16 декабря. Начало в 14:00.

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В статье: Артем Федецкий Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Кубок Украины
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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tolina-ystas (Краматорск)
16.12.2020 в 16:33
Лучше бы помолчал.
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Hugo64 (PARIS)
16.12.2020 в 16:21
смешон
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