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Федецкий спрогнозировал три гола в матче Десны и Зари
Говорит, победят черниговцы
Бывший футболист, в прошлом защитник правого фланга национальной сборной Украины Артем Федецкий, спрогнозировал результат перенесенного матча 1/8 финала Кубка Украины "Десна" - "Заря".
Интересный матч. Это, скажем так, последний матч первой части сезона. Сложно сказать, кто победит, ведь встретятся два симпатичных коллектива. И "Заря", и "Десна" мне нравятся по подбору футболистов, по характеру.
Я предпочту "Десну". Ведь в "Заре" очень насыщенная первая часть сезона была. Игроки где-то морально уже немножко устали и, возможно, мыслями в отпуске.
Игра из одного матча. Не знаю, судьба поединка решится в основное время, или в дополнительное, но предпочту "Десну". Если это победа в основное время, то, наверное, со счетом 2:1. Думаю, что "Десна" победит с разницей в один мяч.
Матч "Десна" - "Заря" состоится сегодня, 16 декабря. Начало в 14:00.
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