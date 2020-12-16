  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. УАФ назвала дату жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ назвала дату жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины
(2 голосов)

Их оставалось только восемь

УАФ назвала дату жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Новина українською

Украинская Ассоциация футбола огласили дату жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины сезона-2020/2021.

Процедура жеребьевки состоится в пятницу, 18 декабря, в Киеве в Доме футбола.

Церемония жеребьевки начнется в 16.00. В ней примут участие шесть победителей четвертого этапа, а также действующий обладатель Кубка, "Динамо" и чемпион Украины - "Шахтер".

Матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года.

Все участники 1/4 финала Кубка Украины-2020/2021:

  • "Агробизнес"
  • "Александрия"
  • "Верес"
  • "Колос"
  • "Днепр-1"
  • "Заря"
  • "Динамо"
  • "Шахтер"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Агробизнес (Волочиск) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
pofig 50 (Олександрія)
16.12.2020 в 23:25
Олександрії завжди випадає Шахтарь або Динамо..Може цього разу повезе..
Ответить
0
0
octavi4 (Warszawa)
16.12.2020 в 18:11
Заря - Днепр-1, Динамо - Шахтёр, Верес - Агробизнес, Колос - Александрия
Ответить
0
-2
Hanter44 (Baburka)
16.12.2020 в 17:58
Заря-Шахтер,Александрия -Колос,Днепр-Верес,Динамо-Агробиз.
Ответить
+3
-1
aleks68
16.12.2020 в 19:45
лучше динамо-шахтёр сразу.прихлопнуть будулая
Ответить
+3
-3
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 22:26
тебя таракан заднеприводный нужно хлопуть веслом по яйцах....
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...