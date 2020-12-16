Кубок Украины
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УАФ назвала дату жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Их оставалось только восемь
Украинская Ассоциация футбола огласили дату жеребьевки 1/4 финала
Процедура жеребьевки состоится в пятницу, 18 декабря, в Киеве в Доме футбола.
Церемония жеребьевки начнется в 16.00. В ней примут участие шесть победителей четвертого этапа, а также действующий обладатель Кубка, "Динамо" и чемпион Украины - "Шахтер".
Матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года.
Все участники 1/4 финала Кубка Украины-2020/2021:
- "Агробизнес"
- "Александрия"
- "Верес"
- "Колос"
- "Днепр-1"
- "Заря"
- "Динамо"
- "Шахтер"
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Источник:УАФ
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Комментарии (5)
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pofig 50 (Олександрія)
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octavi4 (Warszawa)
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Просто Квашин (Харьков)
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