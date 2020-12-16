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Юрченко: Наши судьи с ВАР - это как обезьяне дать автомат

Кубок Украины
(3 голосов)

И снова претензии к судейству и к ВАР

Юрченко: Наши судьи с ВАР - это как обезьяне дать автомат
Новина українською

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал эпизод со своим удалением в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Десной" (1:0).

"Красная карточка? Да ничего такого там не случилось, простой стык. Он( Огиря) лезет головой, а я играю ногой. У меня не вверху была нога, куда мне её деть?

Просто наши судьи - это как обезьяне дать в руки автомат, также и нашим арбитрам дать ВАР. Это беспредел. У меня такое чувство, что судьи ищут в каждой игре, чтобы кого-то удалить. Они кайфуют от этого? У нас в Украине есть человек, который отвечает за судейство, получает бешеные деньги, а судейство стоит на месте. Надо же как-то развиваться.

Я не такой игрок, что хотел идти грубо и нарушать правила. Я принимал мяч, а соперник идет головой вперед. Ну, может, опасно сыграл, да, это желтая. Судьи же останавливают этот стоп-кадр. На стоп-кадре можно смотреть каждый фол и думать, что там игра в ногу. Не могут у нас работать с ВАР. С этим нужно делать что-то. ВАР должен был помочь арбитрам, а они делают только хуже. Во всех матчах так. Не могу вспомнить хоть одну игру с ВАР где она спокойно прошла", - заявил Юрченко.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Владлен Юрченко ВАР
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (17)
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
16.12.2020 в 23:36
Хотів би я в Англії за таке червону картку побачити (тим більше після ВАР) - та там того суддю з'їли б... але там грають хлопи нормальні, такі й судять... а тут... а в 70-80-ті суддя міг свиснути і в другий бік - за небезпечну гру головою, тим більше чоловік з м'ячем - чого лізти з опущеною головою???
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0
0
Лекарь (село Дарница)
16.12.2020 в 21:07
Наверное, кому-то очень хочется дискредитировать систему ВАР... Чтобы можно было результатами торговать, не знаю
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+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
16.12.2020 в 20:28
Чистая правда
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 18:30
Треба повертатися до практики суддівства іноземних арбітрів хоча би у основних матчах.
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+4
0
sergkir
16.12.2020 в 18:23
И ещё, уважаемые судьи запомните на будущее. Если игрок сыграет ногой в голову Юрченко не надо даже жёлтую давать это его трактовка такого эпизода!
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+3
-6
VAO (Луганск)
16.12.2020 в 19:34
Если футболист сыграет ногой в голову - то это красная. А тот кому сыграли в голову ногой - поле покинет на носилках и игру не продолжит. Надо как-то отделять какашку от шоколадки. Оно вроде одного цвета - но разное
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 20:29
Ага, покине поле на ношах, типа як Тунець, якому у суботу зламали щелепу.
+1
-1
sergkir
16.12.2020 в 18:09
Юрченко возмушается и за жёлтую видно на видео. А здесь железно красная! Прямая нога в голову! Грубый ты игрок или нет, фол есть-получите! И вообще за такие ещё потом высказывания в интервью надо давать две игры плюс пропуск
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+4
-6
octavi4 (Warszawa)
16.12.2020 в 18:14
Нога в мяч, а голова сама уже искала ногу, когда Огиря начинал присидать и наклоняться. Так тоже можно описать эту ситуацию =) А по сути, Будковскими локтями больше сделал пакости, чем Юрченко якобы ногой Огире.
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+4
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
16.12.2020 в 19:33
Юрченко подняв ногу, а тут Огиря лізе з головою, якогось хріну.
+1
-2
учитель футбола (Львов)
16.12.2020 в 18:22
где прямая нога?Куеплет ты,смотри повтор дятел!!!!
Ответить
+3
-3
sergkir
16.12.2020 в 18:26
У тебя видео не тянет? Или просто дэбил?
+2
-2
Термит (Киев)
16.12.2020 в 18:52
Сэр, Вас обманули, или Вы ангажированы! Эпизод на прямую красную не тянет даже близко! Просто неловкость даже!
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+2
-2
Vantala (Kharkiv)
16.12.2020 в 21:16
Абсолютно согласен. Чувак стоял уже секунду ждал отскока мяча, мяч прямо ему в лицо летел. А Юрченко на него напрыгнул выставив ногу. Я б ему еще и больше матча дисквы дал.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.12.2020 в 17:21
соперник был прямо перед Юрчей, и он не убирал ногу - основания для красной были, так что в этом моменте не надо про обезьян
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+4
-4
учитель футбола (Львов)
16.12.2020 в 18:24
он мяч останавливал,а тот подлез под мяч,под ногу
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+4
-3
avatar
ascent (Луксор)
16.12.2020 в 17:06
А что гранату уже отдали Кате? Тогда понятно почему остальным достались автоматы...
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-2


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