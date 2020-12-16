Юрченко: Наши судьи с ВАР - это как обезьяне дать автомат

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал эпизод со своим удалением в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Десной" (1:0).

"Красная карточка? Да ничего такого там не случилось, простой стык. Он( Огиря) лезет головой, а я играю ногой. У меня не вверху была нога, куда мне её деть?

Просто наши судьи - это как обезьяне дать в руки автомат, также и нашим арбитрам дать ВАР. Это беспредел. У меня такое чувство, что судьи ищут в каждой игре, чтобы кого-то удалить. Они кайфуют от этого? У нас в Украине есть человек, который отвечает за судейство, получает бешеные деньги, а судейство стоит на месте. Надо же как-то развиваться.

Я не такой игрок, что хотел идти грубо и нарушать правила. Я принимал мяч, а соперник идет головой вперед. Ну, может, опасно сыграл, да, это желтая. Судьи же останавливают этот стоп-кадр. На стоп-кадре можно смотреть каждый фол и думать, что там игра в ногу. Не могут у нас работать с ВАР. С этим нужно делать что-то. ВАР должен был помочь арбитрам, а они делают только хуже. Во всех матчах так. Не могу вспомнить хоть одну игру с ВАР где она спокойно прошла", - заявил Юрченко.