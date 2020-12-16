Ни один пункт правил не соответствует удалению Юрченко. Эксперт раскритиковал решение арбитра матча Десна - Заря

В последнем украинском матче календарного 2020-го года не обошлось без судейских казусов. Арбитр в поле Денис Шурман в игровом эпизоде ​​удалил с поля полузащитника "Зари" Владлена Юрченко, хотя сначала показал ему желтую карточку. Все изменилось после просмотра видеоповтора. Заметно, что Юрченко играет в мяч, но нога поднята высоко и легонько касается изогнутой вниз головы Владислава Огири. Арбитры расценили это как грубую игру с опасностью для здоровья соперника. Хотя судейский эксперт Мирослав Ступар не видит оснований для удаления. Отмечает, что если бы не ВАР, Юрченко получил бы желтую карточку, и это было бы справедливо.

- Опять приходится констатировать, что ВАР заставляет наших арбитров принимать не футбольные решения. Неужели в эпизоде ​​Юрченко - Огиря была грубая игра, или агрессия, или намерение нанести травму? Да, был контакт ноги Юрченко с головой Огири, но это штрафной удар и желтая – не больше. Хотя мы уже с коллегами смеемся, что в 99-и процентах подобных случаев наши судьи после просмотра повтора удаляют футболистов. А почему? Потому что их так учит Лучано Лучи, - говорит Мирослав Ступар. - Хотя я не вижу ни одного пункта Правил, который квалифицировал бы этот эпизод как удаление для Юрченко.

Что касается свободного удара в направлении ворот "Зари" в конце матча, то Шурман, как и в эпизоде ​​с удалением Юрченко, не понимал футбол, не чувствовал дух игры. Да, формально голкипер не имеет права брать мяч в руки после того, как опустить его с рук на газон. Но в этом случае мяч случайного не отскочил от газона, а не сознательно был выпущен голкипером из рук, и затем поднят. А если бы "Десна" с этого свободного забила гол?, - сетует судейский эксперт.

- Я убежден, что этот матч Шурман отсудил бы лучше без ВАР. И это уже не в первый раз у нас такое случается, - резюмировал эксперт.