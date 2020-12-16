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Ни один пункт правил не соответствует удалению Юрченко. Эксперт раскритиковал решение арбитра матча Десна - Заря

Кубок Украины
(4 голосов)

Десна - Заря 0:1. Судейский анализ матча

Ни один пункт правил не соответствует удалению Юрченко. Эксперт раскритиковал решение арбитра матча Десна - Заря
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В последнем украинском матче календарного 2020-го года не обошлось без судейских казусов. Арбитр в поле Денис Шурман в игровом эпизоде ​​удалил с поля полузащитника "Зари" Владлена Юрченко, хотя сначала показал ему желтую карточку. Все изменилось после просмотра видеоповтора. Заметно, что Юрченко играет в мяч, но нога поднята высоко и легонько касается изогнутой вниз головы Владислава Огири. Арбитры расценили это как грубую игру с опасностью для здоровья соперника. Хотя судейский эксперт Мирослав Ступар не видит оснований для удаления. Отмечает, что если бы не ВАР, Юрченко получил бы желтую карточку, и это было бы справедливо.

- Опять приходится констатировать, что ВАР заставляет наших арбитров принимать не футбольные решения. Неужели в эпизоде ​​Юрченко - Огиря была грубая игра, или агрессия, или намерение нанести травму? Да, был контакт ноги Юрченко с головой Огири, но это штрафной удар и желтая – не больше. Хотя мы уже с коллегами смеемся, что в 99-и процентах подобных случаев наши судьи после просмотра повтора удаляют футболистов. А почему? Потому что их так учит Лучано Лучи, - говорит Мирослав Ступар. - Хотя я не вижу ни одного пункта Правил, который квалифицировал бы этот эпизод как удаление для Юрченко.

Что касается свободного удара в направлении ворот "Зари" в конце матча, то Шурман, как и в эпизоде ​​с удалением Юрченко, не понимал футбол, не чувствовал дух игры. Да, формально голкипер не имеет права брать мяч в руки после того, как опустить его с рук на газон. Но в этом случае мяч случайного не отскочил от газона, а не сознательно был выпущен голкипером из рук, и затем поднят. А если бы "Десна" с этого свободного забила гол?, - сетует судейский эксперт.

- Я убежден, что этот матч Шурман отсудил бы лучше без ВАР. И это уже не в первый раз у нас такое случается, - резюмировал эксперт.

Напомним, что "Заря" победила "Десну" 1:0 и вышла в четвертьфинал Кубка Украины. Жеребьевка раунда состоится в пятницу, 18-го декабря.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Кубок Украины Мирослав Ступар Денис Шурман
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Комментарии (11)
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simargl (Чернигов)
17.12.2020 в 07:27
Ногой в лоб это нормально. Это ж Огиря хотел сыграть головой в ногу Юрченко и нанести ему травму схватив глазом за шип !!!!! Не того удалили... маразм от экспердов крепчает.
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0
0
Referee-12 (Новая Прага)
17.12.2020 в 05:08
мегаэксперт))) прямыми шипами в лицо - не удаление?))) ни один пункт правил))))))) рассмешил!))))))))
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
16.12.2020 в 21:31
Ступор стал в ступор!
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+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
16.12.2020 в 19:31
Просто Ступар явно тягне за Зарю.
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+2
-3
Po4eson (Одесса)
16.12.2020 в 19:08
А Липпи сказал, что красная.
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0
-1
Po4eson (Одесса)
16.12.2020 в 19:09
Извините, Лучи, а не Липпи.
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0
-1
Tenma7 (Чернигов)
16.12.2020 в 18:06
"Но в этом случае мяч случайного не отскочил от газона, а не сознательно был выпущен голкипером из рук, и затем поднят".Шо это за идиотизм?) Тоесть если футболист бежит по бровке с мячем и отскочив от кочки мяч случайно выходит за пределы поля, то надо дать продолжить играть? Он же ж выпустил его не специально)
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+4
-3
VAO (Луганск)
16.12.2020 в 19:38
Согласен)) Со свободным ударом чет маразм какой-то)
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+4
0
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beatles (Крижопіль)
16.12.2020 в 17:56
мир изменился и изменился к худшему! некогда слова и термины приобретают новый смысл зачастую очень далекий от их реального обозначения! например если раньше слово "эксперт" обозначало высококачественного специалиста в своей области, то сейчас это всего лишь говорящая голова, которой можно и не думать совсем - главное произносить какие-то слова! задайте вопрос товарищу "эксперту" по какой системе координат считать вот эту фразу: "...и легонько касается изогнутой вниз головы..." Ведь если нога этого же футболиста точно также "легонько прикоснется" к месту, которым он думает это же не будет обидно или опасно для "эксперта", не так ли? И уж тем более не будет опасно для его здоровья, но зато очень точно оценит его работу на должности "эксперта", и большего он не заслуживает!
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+8
-1
sergkir
16.12.2020 в 18:19
Совершенно верно. Значит за удар сзади по ноге ногой это красная, а удар по голове в лоб нормально! Ступар по-моему ты в "СТУПОРЕ! '
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+5
-4
Термит (Киев)
16.12.2020 в 18:24
При всем взаимном с Вами презрении к творчеству Ступара - на прямую красную эпизод совсем не тянул.
+4
-4


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