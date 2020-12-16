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Рябоконь: Вместо того, чтобы дожимать до конца, постоянно были какие-то паузы и споры

Кубок Украины
(2 голосов)

Десна в Кубке минимально уступила Заре

Рябоконь: Вместо того, чтобы дожимать до конца, постоянно были какие-то паузы и споры
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды от "Зари" (0:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

"Игра в целом мне не понравилась. Может тренер "Зари" и остался доволен. Мне показалось, что все было очень сумбурно. Было много борьбы, много пауз, шума и мало голевых моментов у моей команды. Хотя большой отрезок времени у нас было преимущество так, как у соперника было удаление. К сожалению, не смогли найти правильные ходы, чтобы отыграться.

Проигрывает матч тренер - это закон. Выпустили всех, кто мог усилить игру, создать момент и забить. Это делали раньше Дегтярев и Хлебас. Какая-то рваная игра получилась. Мы должны играть сильнее. Вместо того, чтобы дожимать до конца, постоянно были какие-то паузы и споры", - заявил Рябоконь.

Напомним, что жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины состоится в пятницу, 18 декабря.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
16.12.2020 в 19:34
Нужна свежая кровь и свежая мысль. Перепуганный Рябоконь с заменами тянущими время , а не оживляющими игру очень не понятен, равно как и ожидаем... человек 7-8 зимой можно смело отпустить , найти и наигрывать новых людей...
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sergkir
16.12.2020 в 20:29
Кто эти 7-8 человек? Чисто для себя хотел спросить
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0
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simargl (Чернигов)
17.12.2020 в 07:22
Хлебас, Западня, Ермаков, Дегтярев, Волков, Старенький, Арвеладзе...
0
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sergkir
16.12.2020 в 18:38
Рябоконь очнись ты не в сказке! Выпуская на 85 и 90 минутах ты ждёшь чуда? Да кстати, Дед Мороз на самом деле есть!
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