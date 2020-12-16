Рябоконь: Вместо того, чтобы дожимать до конца, постоянно были какие-то паузы и споры

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды от "Зари" (0:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

"Игра в целом мне не понравилась. Может тренер "Зари" и остался доволен. Мне показалось, что все было очень сумбурно. Было много борьбы, много пауз, шума и мало голевых моментов у моей команды. Хотя большой отрезок времени у нас было преимущество так, как у соперника было удаление. К сожалению, не смогли найти правильные ходы, чтобы отыграться.

Проигрывает матч тренер - это закон. Выпустили всех, кто мог усилить игру, создать момент и забить. Это делали раньше Дегтярев и Хлебас. Какая-то рваная игра получилась. Мы должны играть сильнее. Вместо того, чтобы дожимать до конца, постоянно были какие-то паузы и споры", - заявил Рябоконь.