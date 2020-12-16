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Рябоконь: Вместо того, чтобы дожимать до конца, постоянно были какие-то паузы и споры
Десна в Кубке минимально уступила Заре
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Игра в целом мне не понравилась. Может тренер "Зари" и остался доволен. Мне показалось, что все было очень сумбурно. Было много борьбы, много пауз, шума и мало голевых моментов у моей команды. Хотя большой отрезок времени у нас было преимущество так, как у соперника было удаление. К сожалению, не смогли найти правильные ходы, чтобы отыграться.
Проигрывает матч тренер - это закон. Выпустили всех, кто мог усилить игру, создать момент и забить. Это делали раньше Дегтярев и Хлебас. Какая-то рваная игра получилась. Мы должны играть сильнее. Вместо того, чтобы дожимать до конца, постоянно были какие-то паузы и споры", - заявил Рябоконь.
Напомним, что жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
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