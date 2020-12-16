Паст: Победа над Зарей была бы вишенкой на торте. Вишенка не получилась, а торт вышел

Голкипер "Десны" Евгений Паст в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды в кубковом матче с "Зарей" (0:1).

"Жалко не получилось выиграть. Играли вдесятером последние минут двадцать – тридцать. А так, я считаю, что игра была равная. Ничейный результат был бы справедливый. Чуть-чуть не повезло – пенальти заработали, забили. Фол был – даже по звуку было слышно, что Макс врезался в нападающего. При пробитии пенальти пытался не заваливаться, но в конце передержал паузу и завалился на колено. Но и Юрченко, конечно, хорошо пробил.

В целом, чемпионат закончили неплохо – на третьем месте. Если бы сегодня выиграли, то это было бы вишенкой на торте, а так вишенка не получилась, а торт, слава богу, вышел. Будем продолжать. Главное – закрепиться там, хорошо подготовится на сборах к дальнейшему чемпионату. Постараемся не опустится ниже третьего места", - сказал Паст.