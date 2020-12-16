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Паст: Победа над Зарей была бы вишенкой на торте. Вишенка не получилась, а торт вышел

Кубок Украины
(2 голосов)

Десна завершила осеннюю часть сезона на третьем месте в УПЛ, но вылетела из Кубка

Паст: Победа над Зарей была бы вишенкой на торте. Вишенка не получилась, а торт вышел
Новина українською

Голкипер "Десны" Евгений Паст в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды в кубковом матче с "Зарей" (0:1).

"Жалко не получилось выиграть. Играли вдесятером последние минут двадцать – тридцать. А так, я считаю, что игра была равная. Ничейный результат был бы справедливый. Чуть-чуть не повезло – пенальти заработали, забили. Фол был – даже по звуку было слышно, что Макс врезался в нападающего. При пробитии пенальти пытался не заваливаться, но в конце передержал паузу и завалился на колено. Но и Юрченко, конечно, хорошо пробил.

В целом, чемпионат закончили неплохо – на третьем месте. Если бы сегодня выиграли, то это было бы вишенкой на торте, а так вишенка не получилась, а торт, слава богу, вышел. Будем продолжать. Главное – закрепиться там, хорошо подготовится на сборах к дальнейшему чемпионату. Постараемся не опустится ниже третьего места", - сказал Паст.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Паст Десна (Чернигов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 12:45
А наступні дві гри у лютому спочатку проти тієї ж Зорі на виїзді, а потім проти Динамо (майбуть у Києві).
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ascent (Луксор)
17.12.2020 в 08:05
Память короткая, он забыл, что сначала они играли значительное время в большинстве? А потом составы уровняли и у Десны и у Зари стало по 10 игроков.
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simargl (Чернигов)
17.12.2020 в 07:16
Кондитеры... ))) весной опять Заря, но уже в чемпионате...
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