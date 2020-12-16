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Паст: Победа над Зарей была бы вишенкой на торте. Вишенка не получилась, а торт вышел
Десна завершила осеннюю часть сезона на третьем месте в УПЛ, но вылетела из Кубка
Голкипер "Десны" Евгений Паст в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Жалко не получилось выиграть. Играли вдесятером последние минут двадцать – тридцать. А так, я считаю, что игра была равная. Ничейный результат был бы справедливый. Чуть-чуть не повезло – пенальти заработали, забили. Фол был – даже по звуку было слышно, что Макс врезался в нападающего. При пробитии пенальти пытался не заваливаться, но в конце передержал паузу и завалился на колено. Но и Юрченко, конечно, хорошо пробил.
В целом, чемпионат закончили неплохо – на третьем месте. Если бы сегодня выиграли, то это было бы вишенкой на торте, а так вишенка не получилась, а торт, слава богу, вышел. Будем продолжать. Главное – закрепиться там, хорошо подготовится на сборах к дальнейшему чемпионату. Постараемся не опустится ниже третьего места", - сказал Паст.
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