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Матч Десна - Заря вошел в историю как самый поздний официальный поединок футбольной Украины

Кубок Украины
(3 голосов)

Должен был состоятся в начале декабря

Матч Десна - Заря вошел в историю как самый поздний официальный поединок футбольной Украины
Новина українською

Перенесенный матч 1/8 финала Кубка Украины "Десна" - "Заря" (0:1), который состоялся вчера, 16 декабря, в Киеве стал рекордным за самой поздней датой проведения официального поединка в футбольной истории Украины.

Матч должен был состояться 2 декабря, однако был перенесен на 16 число в связи с положительными тестами на COVID-19 в составе луганской команды.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Кубок Украины
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Комментарии (3)
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max5x5 (Донецк)
17.12.2020 в 10:56
И ковид здесь непричём
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0
-1
max5x5 (Донецк)
17.12.2020 в 10:55
Автор полный дебил. Матч не состоялся 2.12.200 потому, что Заря 3.12.2020 играла с Лестером
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 10:16
Треба тепер догнати і перегнати Англію: грати 30 грудня та 1 січня. наш Boxing Day.)
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0
0


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