Кубок Украины
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Матч Десна - Заря вошел в историю как самый поздний официальный поединок футбольной Украины
Должен был состоятся в начале декабря
Перенесенный матч 1/8 финала Кубка Украины "Десна" - "Заря" (0:1), который состоялся вчера, 16 декабря, в Киеве стал рекордным за самой поздней датой проведения официального поединка в футбольной истории Украины.
Матч должен был состояться 2 декабря, однако был перенесен на 16 число в связи с положительными тестами на COVID-19 в составе луганской команды.
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Комментарии (3)
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