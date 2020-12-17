Матч Десна - Заря вошел в историю как самый поздний официальный поединок футбольной Украины

Перенесенный матч 1/8 финала Кубка Украины "Десна" - "Заря" (0:1), который состоялся вчера, 16 декабря, в Киеве стал рекордным за самой поздней датой проведения официального поединка в футбольной истории Украины.

Матч должен был состояться 2 декабря, однако был перенесен на 16 число в связи с положительными тестами на COVID-19 в составе луганской команды.