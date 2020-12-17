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Денис Фаворов прокомментировал победу над своей бывшей командой

Кубок Украины
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Денис Фаворов прокомментировал победу над своей бывшей командой
Новина українською

Правый защитник "Зари" Денис Фаворов высказался в разговоре с ТК Футбол о победе над черниговской "Десной" 1:0 в 1/8 Кубка Украины.

Победили, прошли дальше. Очень рад этому.

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Фаворову напомнили, что "Заря" одержала победу над родной командой Дениса, где он был капитаном и перешел из нее только летом.

Ну сейчас я уже в другой команде, поэтому я радуюсь таким успехам. Очень доволен, что мы победили. Опять мы начинаем после зимы с ними же в чемпионате. Поэтому продолжается противостояние.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Кубок Украины Денис Фаворов
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Источник:
Футбол News

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