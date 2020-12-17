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Денис Фаворов прокомментировал победу над своей бывшей командой
Без особых эмоций
Правый защитник "
Победили, прошли дальше. Очень рад этому.
Фаворову напомнили, что "Заря" одержала победу над родной командой Дениса, где он был капитаном и перешел из нее только летом.
Ну сейчас я уже в другой команде, поэтому я радуюсь таким успехам. Очень доволен, что мы победили. Опять мы начинаем после зимы с ними же в чемпионате. Поэтому продолжается противостояние.
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Источник:Футбол News
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