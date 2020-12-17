Денис Фаворов прокомментировал победу над своей бывшей командой

Правый защитник " Зари " Денис Фаворов высказался в разговоре с ТК Футбол о победе над черниговской "Десной" 1:0 в 1/8 Кубка Украины.

Победили, прошли дальше. Очень рад этому.

Фаворову напомнили, что "Заря" одержала победу над родной командой Дениса, где он был капитаном и перешел из нее только летом.