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Никита Шевченко: Судьям уже и телевизоры поставили. Не знаю, что еще им дать, чтобы не было разногласий

Кубок Украины
(1 голосов)

Заря недовольна судейством в кубковом матче с Десной

Никита Шевченко: Судьям уже и телевизоры поставили. Не знаю, что еще им дать, чтобы не было разногласий
Новина українською

Голкипер "Зари" Никита Шевченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал итог матча и судейство в поединке 1/8 финала Кубка Украины с "Десной" (1:0).

"Любят отдельные люди накалять ситуацию. Мы не можем спокойно играть. Мы не в футбол играем, а обсуждаем.

Каждую игру у нас что-то придумают, чего-то не видят. Им уже даже телевизоры поставили! Я не знаю, что еще им нужно дать, чтобы не было каких-то разногласий. Каждый крик и вздох - это свисток. Конечно, закипают эмоции", - сказал Шевченко.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Десна (Чернигов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Kristo (Львов)
18.12.2020 в 00:27
Зачем судье бегать по полю? Поставить мягкое кресло у телевизора и кнопку сирены сделать. Бокал пепси и поп корн. Удобно и результат тот же.
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