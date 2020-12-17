Никита Шевченко: Судьям уже и телевизоры поставили. Не знаю, что еще им дать, чтобы не было разногласий

Голкипер "Зари" Никита Шевченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал итог матча и судейство в поединке 1/8 финала Кубка Украины с "Десной" (1:0) .

"Любят отдельные люди накалять ситуацию. Мы не можем спокойно играть. Мы не в футбол играем, а обсуждаем.

Каждую игру у нас что-то придумают, чего-то не видят. Им уже даже телевизоры поставили! Я не знаю, что еще им нужно дать, чтобы не было каких-то разногласий. Каждый крик и вздох - это свисток. Конечно, закипают эмоции", - сказал Шевченко.