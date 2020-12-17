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Никита Шевченко: Судьям уже и телевизоры поставили. Не знаю, что еще им дать, чтобы не было разногласий
Заря недовольна судейством в кубковом матче с Десной
Голкипер "Зари" Никита Шевченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал итог матча и судейство в
"Любят отдельные люди накалять ситуацию. Мы не можем спокойно играть. Мы не в футбол играем, а обсуждаем.
Каждую игру у нас что-то придумают, чего-то не видят. Им уже даже телевизоры поставили! Я не знаю, что еще им нужно дать, чтобы не было каких-то разногласий. Каждый крик и вздох - это свисток. Конечно, закипают эмоции", - сказал Шевченко.
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Источник:ТК Футбол
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Kristo (Львов)
18.12.2020 в 00:27
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