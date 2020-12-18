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Владлен Юрченко изменил манеру пробития пенальти после Ингульца
Подбирает удар под игру
Центральный полузащитник "
В принципе, знаю, как бить. Бил как и в последние разы. Удалось забить, ничего больше. Это у меня как джокер в кармане был. Когда с "Ингульцом" не забил первый удар, то надо было что-то менять.
Хорошо, когда у тебя в арсенале есть запас какой-то. Сразу его испытал, забил, начал немного по-другому бить. Но это не значит, что всегда буду так бить. Надо подбирать удар под игру.
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