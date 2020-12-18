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Владлен Юрченко изменил манеру пробития пенальти после Ингульца

Кубок Украины
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Подбирает удар под игру

Владлен Юрченко изменил манеру пробития пенальти после Ингульца
Новина українською

Центральный полузащитник "Зари", плеймейкер Владлен Юрченко, в разговоре с ТК Футбол высказался о едином и решающем голе с пенальти в ворота черниговской "Десны" (1:0) в 1/8 Кубка Украины.

В принципе, знаю, как бить. Бил как и в последние разы. Удалось забить, ничего больше. Это у меня как джокер в кармане был. Когда с "Ингульцом" не забил первый удар, то надо было что-то менять.

Хорошо, когда у тебя в арсенале есть запас какой-то. Сразу его испытал, забил, начал немного по-другому бить. Но это не значит, что всегда буду так бить. Надо подбирать удар под игру.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Кубок Украины УПЛ Владлен Юрченко Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТК Футбол

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