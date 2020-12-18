Цена Кубка Украины. Победитель турнира больше не будет получать прямого места в группе Лиги Европы

Кубок Украины – турнир довольно скоротечный. Элитные команды вступили в борьбу в конце сентября (хотя не все), а уже сегодня (18.12.2020) состоится жеребьевка четвертьфинала – одной из финальных стадий.

В контексте этой темы важно вспомнить о цене Кубка Украины. Тем более после очередной реорганизации от УЕФА появились нюансы. Если раньше победитель турнира получал автоматическое (прямое) место в группе Лиги Европы, то с сезона 2020/21 такого не будет.

Связано это не столько с регрессом Украины в Таблице коэффициентов, сколько с созданием нового турнира УЕФА. Появляется Лига конференций, на групповом этапе Лиги Европы будет выступать меньше команд (32, а раньше было 48), повышается общий усредненный уровень второго по престижности евротурнира. Соответственно, труднее будет попасть в его основную сетку.

Напрямую в группу Лиги Европы будут отбираться только победители Кубка первых шести / семи Ассоциаций в Таблице коэффициентов, пятые команды первых четырех стран в Таблице коэффициентов, а также четвертая команда турнирной таблицы пятой Ассоциации ТК. Остальные участники будут отбираться через квалификацию.

Заявка Украины на евросезон 2020/21 формируется по квоте девятой страны Таблицы коэффициентов, а это значит, что победитель Кубка теряет автоматическое место в группе ЛЕ. Теперь команде, выигравшей второй по престижности трофей украинского разлива, придется на пути в группу Лиги Европы пройти одного соперника – раунд плей-офф квалификации. В случае поражения на этом этапе победитель Кубка сыграет на групповом этапе Лиги Конференций.

Кроме того, в группу Лиги Европы может попасть вице-чемпион Украины (вторая команда турнирной таблицы УПЛ), если вылетит в одном из двух раундов квалификации Лиги чемпионов (третьем или раунде плей-офф).

Если Кубок Украины выиграет команда с зоны Лиги чемпионов, место в квалификации Лиги Европы достанется третьей команде турнирной таблицы УПЛ (которая по первоочередному распределению должна стартовать с третьего раунда квалификации Лиги Конференций). Соответствующие смещения будут происходить в заявке каждой Ассоциации, где победитель Кубка через чемпионат получит право играть в Лиге чемпионов.