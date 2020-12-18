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Цена Кубка Украины. Победитель турнира больше не будет получать прямого места в группе Лиги Европы

Кубок Украины
(4 голосов)

Изменения в заявочной схеме

Цена Кубка Украины. Победитель турнира больше не будет получать прямого места в группе Лиги Европы
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Украины – турнир довольно скоротечный. Элитные команды вступили в борьбу в конце сентября (хотя не все), а уже сегодня (18.12.2020) состоится жеребьевка четвертьфинала – одной из финальных стадий.

В контексте этой темы важно вспомнить о цене Кубка Украины. Тем более после очередной реорганизации от УЕФА появились нюансы. Если раньше победитель турнира получал автоматическое (прямое) место в группе Лиги Европы, то с сезона 2020/21 такого не будет.

Связано это не столько с регрессом Украины в Таблице коэффициентов, сколько с созданием нового турнира УЕФА. Появляется Лига конференций, на групповом этапе Лиги Европы будет выступать меньше команд (32, а раньше было 48), повышается общий усредненный уровень второго по престижности евротурнира. Соответственно, труднее будет попасть в его основную сетку.

Напрямую в группу Лиги Европы будут отбираться только победители Кубка первых шести / семи Ассоциаций в Таблице коэффициентов, пятые команды первых четырех стран в Таблице коэффициентов, а также четвертая команда турнирной таблицы пятой Ассоциации ТК. Остальные участники будут отбираться через квалификацию.

Цена Кубка Украины. Победитель турнира больше не будет получать прямого места в группе Лиги Европы - изображение 1

Заявка Украины на евросезон 2020/21 формируется по квоте девятой страны Таблицы коэффициентов, а это значит, что победитель Кубка теряет автоматическое место в группе ЛЕ. Теперь команде, выигравшей второй по престижности трофей украинского разлива, придется на пути в группу Лиги Европы пройти одного соперника – раунд плей-офф квалификации. В случае поражения на этом этапе победитель Кубка сыграет на групповом этапе Лиги Конференций.

Кроме того, в группу Лиги Европы может попасть вице-чемпион Украины (вторая команда турнирной таблицы УПЛ), если вылетит в одном из двух раундов квалификации Лиги чемпионов (третьем или раунде плей-офф).

Если Кубок Украины выиграет команда с зоны Лиги чемпионов, место в квалификации Лиги Европы достанется третьей команде турнирной таблицы УПЛ (которая по первоочередному распределению должна стартовать с третьего раунда квалификации Лиги Конференций). Соответствующие смещения будут происходить в заявке каждой Ассоциации, где победитель Кубка через чемпионат получит право играть в Лиге чемпионов.

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В статье: Лига Европы Кубок Украины коэффициенты
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Комментарии (18)
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Saturn (Киев)
18.12.2020 в 18:56
Чудят
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0
-1
givchak (Дрогобич)
18.12.2020 в 17:57
Ціна кубка все одно залишається: володар кубка (або 3-тя команда чемпіонату, якщо кубок виграє 1-ша або 2-га) гарантовано отримує груповий турнір, як мінімум у новій лізі. Наступні по таблиці 2 учасники єврокубків отримають лише кваліфікацію ліги конференцій, з ризиком взагалі нікуди в групу не попасти.
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0
-1
vmvmvm
18.12.2020 в 15:44
Отличное решение от УЕФА. Больше клубов, больше ассоциации. Я лично буду смотреть конфу, там будет интрига, в отличие от остальных.
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0
-3
vmvmvm
18.12.2020 в 15:41
Ахаха, проснулись
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+2
0
avatar
Микко82 (Херсон)
18.12.2020 в 15:32
Краще б повернули Кубок Кубків. Може б Динамо його взяло.
Ответить
+6
-5
George_D (Харьков)
18.12.2020 в 16:27
Хм, минусуют люди, не желающие, чтобы Динамо взяло этот Кубок? А ведь у Динамо традиция брать именно Кубок Кубков.
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+1
-4
Oлeкcин (Н.)
18.12.2020 в 20:42
Традиция Динамо - выигрывать третьесортные турниры.
0
0
c99baf (Харьков)
18.12.2020 в 19:34
Ага,СССР вспомнил...
Ответить
+1
0
viajador (село Пертяну)
18.12.2020 в 15:32
Ліга Конференцій це передчасно вбитий Кубок володарів кубків, в якому тричі перемагали нетопові в Европі радянські клуби (ДК 2 рази і ДТб 1 раз).
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+4
-2
avatar
Микко82 (Херсон)
18.12.2020 в 15:33
зняв з язика, вірніше з клавіатури
Ответить
+3
-2
George_D (Харьков)
18.12.2020 в 16:28
И есть шанс выиграть его утретє.
Ответить
+1
-3
Astor Astor (Одесса)
18.12.2020 в 15:20
А вообще этот новый третий турнир - полнейший маразм. В УЕФА уже совсем мозгами поехали со своими перманентными реформами. Каждый год что-то менять - это просто клиника, недержание мочи какое-то.
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+4
-6
viajador (село Пертяну)
18.12.2020 в 15:30
Чому? Ліга Конференцій це чудова можливість для олександрій і работнічків подарувати своїм уболівальникам єврокубкові матчі для нетопових країн.
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+5
-1
vmvmvm
18.12.2020 в 15:42
А что изменили в прошлом году, подскажи?
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+3
-1
George_D (Харьков)
18.12.2020 в 16:29
VAR, будь он неладен!
+3
0
Astor Astor (Одесса)
18.12.2020 в 15:17
Я уж подумал - совсем их бортанут. Ну а так все нормально.
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0
-4
Ковельчанин (Луцьк)
18.12.2020 в 14:41
Вигідніше вилетіти в Конференцію і набирати там балли в таблицю коефіцієнтів.
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+5
-1
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okolegko (Київ)
18.12.2020 в 14:50
А гроші?
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+5
0


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