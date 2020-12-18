Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Известны все пары соперников
Их оставалось только восемь
В пятницу, 18 декабря, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/4 финал
Жребий сложил такие пары.
- Агробизнес – Шахтер
- Верес – Заря
- Динамо – Колос
- Днепр-1 - Александрия
Напомним, что матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года. Хозяева в парах указаны первыми.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Хохфильцене. Как это было
- Официально: Юрий Вернидуб возглавил тираспольский Шериф
- Официально: Львов примет два матча национальной сборной Украины в отборе на ЧМ-2022
- Кубок Украины. VAR-ианты есть всегда, Десна 0:1 Заря
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (50)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
krakow (Херсон)
18.12.2020 в 19:52
Ответить
+1
0
Сварщик (Винница)
18.12.2020 в 19:30
Ответить
0
0
c99baf (Харьков)
18.12.2020 в 19:29
Ответить
+1
-2
Tom Valentine (Bolintci)
18.12.2020 в 19:04
Ответить
+1
-4
Mike50 (M)
18.12.2020 в 19:20
Ответить
0
-1
rubizhansky (Рубежное)
18.12.2020 в 20:28
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.12.2020 в 18:12
Ответить
+3
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
18.12.2020 в 18:11
Ответить
+2
-11
pofig 50 (Олександрія)
18.12.2020 в 18:06
Ответить
+6
-1
K-Spirit (Киев)
18.12.2020 в 19:09
Ответить
+1
0
Technical
18.12.2020 в 17:52
Ответить
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.12.2020 в 18:13
Ответить
+6
-3
Technical
18.12.2020 в 18:26
0
0
rubizhansky (Рубежное)
18.12.2020 в 18:52
+1
0
Геродот (Винница)
18.12.2020 в 17:51
Ответить
+3
-1
aleksandrdre (Краматорск)
18.12.2020 в 17:48
Ответить
+3
-11
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.12.2020 в 19:12
Ответить
+3
-3
aleksandrdre (Краматорск)
18.12.2020 в 19:22
0
-1
c99baf (Харьков)
18.12.2020 в 19:25
Ответить
0
-2
Пришта Литин (Киев)
18.12.2020 в 17:42
Ответить
+2
0
MES QUE UN CLUB
18.12.2020 в 17:41
Ответить
+12
-4
Antolog (Одесса)
18.12.2020 в 17:44
Ответить
+8
-2
rubizhansky (Рубежное)
18.12.2020 в 18:53
Ответить
+3
0
Kolibri (Киевоград)
18.12.2020 в 17:08
Ответить
+2
-5
K-Spirit (Киев)
18.12.2020 в 16:47
Ответить
+18
-12
aleks68
18.12.2020 в 17:24
Ответить
+4
-12
Пришта Литин (Киев)
18.12.2020 в 17:39
+10
-4
MES QUE UN CLUB
18.12.2020 в 17:44
+8
-4
Technical
18.12.2020 в 17:52
Ответить
+4
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
18.12.2020 в 18:35
+2
-1
Сварщик (Винница)
18.12.2020 в 18:17
Ответить
0
-1
football_soccer (Украина)
18.12.2020 в 16:31
Ответить
+18
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2020 в 16:35
Ответить
+8
-4
football_soccer (Украина)
18.12.2020 в 16:38
+6
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2020 в 16:48
+9
-4
Antolog (Одесса)
18.12.2020 в 17:53
+1
0
Одинзавсех (Харьков)
18.12.2020 в 20:14
+1
0
Chizes (Кировоград)
18.12.2020 в 16:42
Ответить
+10
-5
football_soccer (Украина)
18.12.2020 в 16:43
+4
-13
аалекс ( Крым)
18.12.2020 в 16:43
Ответить
+6
-2
Tom Valentine (Bolintci)
18.12.2020 в 19:01
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2020 в 16:29
Ответить
+21
-11
aleks68
18.12.2020 в 17:23
Ответить
+4
-10
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2020 в 17:43
+5
-4
viajador (село Пертяну)
18.12.2020 в 16:25
Ответить
+6
-8
bokasonokloshara (город)
18.12.2020 в 16:31
Ответить
+7
-10
аалекс ( Крым)
18.12.2020 в 16:24
Ответить
+6
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2020 в 16:35
Ответить
+5
-6
аалекс ( Крым)
18.12.2020 в 16:44
+5
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2020 в 16:47
+1
-7
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...