  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Известны все пары соперников
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Известны все пары соперников

Кубок Украины
(5 голосов)

Их оставалось только восемь

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Известны все пары соперников
Новина українською

В пятницу, 18 декабря, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/4 финал Кубка Украины сезона 2020/21.

Жребий сложил такие пары.

  • Агробизнес – Шахтер
  • Верес – Заря
  • Динамо – Колос
  • Днепр-1 - Александрия

Напомним, что матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года. Хозяева в парах указаны первыми.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Агробизнес (Волочиск) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (50)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
krakow (Херсон)
18.12.2020 в 19:52
Пробный шар. Со следующего года, будут стартовать, с 1/2. И,по одному тайму.
Ответить
+1
0
Сварщик (Винница)
18.12.2020 в 19:30
БУДЕТ ЛИ КРОВНЫЙ МЕСТЬ ?
Ответить
0
0
c99baf (Харьков)
18.12.2020 в 19:29
А "Колосу" повезло, будет в полуфинале.
Ответить
+1
-2
Tom Valentine (Bolintci)
18.12.2020 в 19:04
А вот давайте представим ситуацию, что КУ взяла команда, например, Агробизнес. Так уж получилось. Она должна будет играть в еврокубках. Последствия, я думаю, вы сами понимаете. Ноль очков для страны.
Ответить
+1
-4
Mike50 (M)
18.12.2020 в 19:20
почему сразу 0?
Ответить
0
-1
avatar
rubizhansky (Рубежное)
18.12.2020 в 20:28
Зато прецедент интересный. Лично я не против.
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.12.2020 в 18:12
ну, в полуфинале Зарю ждет Динамо, а Шахту - Алекс)
Ответить
+3
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
18.12.2020 в 18:11
Динамо на вихід?
Ответить
+2
-11
avatar
pofig 50 (Олександрія)
18.12.2020 в 18:06
Ну шо Шахтьору торба..Агро їх затопчуть і пройдуть по 11-метрових далі.....
Ответить
+6
-1
avatar
K-Spirit (Киев)
18.12.2020 в 19:09
В лед закатают.
Ответить
+1
0
Technical
18.12.2020 в 17:52
Для Волочиська - це справжнє футбольне свято. Хоча думаю, з Шахтарем Агро гратиме у Хмельницькому чи Тернополі. Але це вже не так важливо, головне - аби з ГЛЯДАЧАМИ!
Ответить
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.12.2020 в 18:13
для Волочиска был бы праздник, если бы команда сменила свое уе..щное название на исконное "Збруч"
Ответить
+6
-3
Technical
18.12.2020 в 18:26
повірте, ніхто особливо про це вже не згадує. Скажем так: це не принципово, Збруч грав лише на область і ходило на нього 200-300 глядачів. На Агро ходять півтори-дві тисячі
0
0
avatar
rubizhansky (Рубежное)
18.12.2020 в 18:52
Так Збруч к Агробизнесу не имеет отношение. А про уе..не название нужно говорить Луцксантехмонтажу-536))
+1
0
Геродот (Винница)
18.12.2020 в 17:51
Конечно, не по спортивному, что Шахтер и Динамо начинают с четвертьфинала. Как и то, что будет только один матч. Это дает определенное преимущество хозяевам. Как оправдание - это связано с загруженностью двух наших ведущих клубов в еврокубках в условиях коронавируса, и то, что это только на этот сезон такие преференции. Думаю, что в полуфинал выйдут только представители вышки. Самая интересная пара - Динамо - Колос в свете их скандального матча в последнем туре. Нужен нормальный судья, и пусть выяснят свои отношения на поле. Ну и чтобы Луческу опять не выскакивал на поле.
Ответить
+3
-1
aleksandrdre (Краматорск)
18.12.2020 в 17:48
Лучше бы сразу Шахтер-дырявые что бы киевских чучел от мук освободить
Ответить
+3
-11
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
18.12.2020 в 19:12
Дырявый - твой папа?
Ответить
+3
-3
aleksandrdre (Краматорск)
18.12.2020 в 19:22
он маму твою дырявил во все дыркии получился из этого такой выпердыш как ты
0
-1
c99baf (Харьков)
18.12.2020 в 19:25
Не киевских чучел,а кУевских чучел.
Ответить
0
-2
Пришта Литин (Киев)
18.12.2020 в 17:42
Рубка будет в Днепре. Остальное ясно.
Ответить
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2020 в 17:41
Рискну сделать прогноз. Попробую на первую пару. Со счётом 3-0 победит Шахтёр. Просто Шахтёр на столько силён, что смогут это сделать не выходя из дому. )))
Ответить
+12
-4
avatar
Antolog (Одесса)
18.12.2020 в 17:44
Да, есть такое у них в запасе оружие в последние годы...)
Ответить
+8
-2
avatar
rubizhansky (Рубежное)
18.12.2020 в 18:53
Не выезжая из Бразилии
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.12.2020 в 17:08
Норм!
Ответить
+2
-5
avatar
K-Spirit (Киев)
18.12.2020 в 16:47
Поле в Волочиске не готово. Подогрев отсутствует. Поздравляю Шахтер с досрочным выходом в полуфинал. Полтава знает.
Ответить
+18
-12
aleks68
18.12.2020 в 17:24
ещё один дебил
Ответить
+4
-12
Пришта Литин (Киев)
18.12.2020 в 17:39
опять тьі опущенная вялая висячка людей оскорбляешь.
+10
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2020 в 17:44
Да нет, это он представился.))
+8
-4
Technical
18.12.2020 в 17:52
зіграють у Тернополі. Нічого страшного, це 38 кілометрів
Ответить
+4
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
18.12.2020 в 18:35
Ну це ще треба дивитися яка погода буде. Наш довбанутий мер Ниві заборонив грати, бо портять газон. Хіба двоє лисих порішають за бабки))
+2
-1
Сварщик (Винница)
18.12.2020 в 18:17
Ответить
0
-1
football_soccer (Украина)
18.12.2020 в 16:31
турнир обесценил себя по максимуму этими играми в кабинетах... Ну нигде, нигде в нормальных футбольных странах нет такого, что бы команды начинали играть в кубке , начиная с 1/4 финала. ! Это не позор, это позорище для организаторов. Прогнулись под Динамо и Шахтер.
Ответить
+18
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2020 в 16:35
Это в этом сезоне так в связи из поздним стартом и занятостью ШД и ДК в ЛЧ. ШД почти до конца августа был задействован в ЛЕ, ДК проходил квалификацию ЛЧ. В следующем сезоне такого не будет.
Ответить
+8
-4
football_soccer (Украина)
18.12.2020 в 16:38
Севилья в те же сроки играла в финале ЛЕ , и вот на этой неделе сыграла в первом (!!) раунде кубка Испании. И ничего, никто не умер, сыграли, прошли дальше, как мужчины, а не как тёлочки кабинетные......
+6
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2020 в 16:48
Так Испания зимой играет вовсю, климат позволяет. А у нас климат на руку кому мы уже убедились)))
+9
-4
avatar
Antolog (Одесса)
18.12.2020 в 17:53
В Барселоне на днях +17, а на солнце все +22... Как там говорят: у нас совсем другие регалии... В том числе и на бумаге, для одних лиг должно быть поле обязательно с подогревом, а для других это не обязательно, только вот проблема в том, что эти другие также играют в Кубке Украины, а ставят такие даты, когда у нас вполне возможно только "начало" зимы, согласитесь бывают годы когда март и апрель дают зимним месяцам фору по зимней погоде... Так вот, то ли они дебилы, то ли делают это спецом, ставя всех вне равные условия по умолчанию, ведь как условный Агробизнес подогреет поле в случае необходимости если у них нет подогрева - опять технарь)...
+1
0
Одинзавсех (Харьков)
18.12.2020 в 20:14
Я давний болельщик одной из команд, получивших преференции. Но я с такими "льготами" не согласен. Нарушен главный принцип спорта - равенство условий для всех. То, что наши ведущие команды заняты были в еврокубках, никак не освобождает их от борьбы за второй по значимости титул с первых этапов, когда должны вступать команды УПЛ. Во-первых, у этих команд достаточный резерв игроков, условно не основного состава, которые греют "банки", также молодежь. Во-вторых, таким образом снижается значимость трофея.
+1
0
Chizes (Кировоград)
18.12.2020 в 16:42
Нормальное решение. Это ж не всегда так. Было принято в связи с сокращенным сезоном из-за коронавируса. Этой осенью толком и окон для кубка не было, играли и так в еврокубковые дни, зачем было еще нагружать двух наших главных поставщиков очков "выставочными" матчами. Только ради того, чтобы у таких как ты было меньше поводов слюной брызгать?
Ответить
+10
-5
football_soccer (Украина)
18.12.2020 в 16:43
та я вообще не против, если "такие как ты" хотят видеть цирк, то можно вообще кубок упразднить до финального матча, где сразу будут динамо и шахтер.
+4
-13
аалекс ( Крым)
18.12.2020 в 16:43
В любом случае, выиграш КУ для Динамо и Шахтера - весьма спорное достижение. А вот для остальных клубов - несомненный успех. Хотя, конечно, интересно лишний раз увидеть украинское классико, пусть даже и не в финале.
Ответить
+6
-2
Tom Valentine (Bolintci)
18.12.2020 в 19:01
Ну и зачем нужен условный Колос в еврокубках?!! Обделаться сразу и уехать домой, не заработав ни одного очка для страны?
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2020 в 16:29
Ну , Шахтарю зазделегідь можна приписувати 3:0 за невідповідність поля у Волочиську. У Млинові буде така сама проблема, але Зорю заставлять грати...)))
Ответить
+21
-11
aleks68
18.12.2020 в 17:23
чего ты чучело развылся заранее?не факт что именно там будут играть.найдут где провести матч.до 3 марта ещё вагон времени.лишь бы погавкать из-за угла.
Ответить
+4
-10
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2020 в 17:43
Чучелом тебя сделали, научись общаться, беззубый
+5
-4
viajador (село Пертяну)
18.12.2020 в 16:25
Верес давай! Західна Україна за тебе!!!
Ответить
+6
-8
bokasonokloshara (город)
18.12.2020 в 16:31
Луцк против
Ответить
+7
-10
аалекс ( Крым)
18.12.2020 в 16:24
Колос - Динамо, наиболее непредсказуемая пара
Ответить
+6
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2020 в 16:35
играют в киеве
Ответить
+5
-6
аалекс ( Крым)
18.12.2020 в 16:44
Не принципиально.
+5
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2020 в 16:47
могут болельщиков запустить
+1
-7


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...