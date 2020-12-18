Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Известны все пары соперников

В Барселоне на днях +17, а на солнце все +22... Как там говорят: у нас совсем другие регалии... В том числе и на бумаге, для одних лиг должно быть поле обязательно с подогревом, а для других это не обязательно, только вот проблема в том, что эти другие также играют в Кубке Украины, а ставят такие даты, когда у нас вполне возможно только "начало" зимы, согласитесь бывают годы когда март и апрель дают зимним месяцам фору по зимней погоде... Так вот, то ли они дебилы, то ли делают это спецом, ставя всех вне равные условия по умолчанию, ведь как условный Агробизнес подогреет поле в случае необходимости если у них нет подогрева - опять технарь)...